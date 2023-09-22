Дизпальне в Європі та Азії зросло в ціні після заборони на експорт палива в Росії

Після того як російська влада прийняла рішення про тимчасову заборону дизпалива та бензину ціни на дизпальне почали зростати на ринках Європи та Азії. Про це пише Bloomberg.

Bloomberg зазначає, що у 2023 році Росія була найбільшим у світі морським експортером дизпалива. За період із січня по середину вересня країна постачала понад 1 мільйон барелів на день, причому основними пунктами призначення були Туреччина, Бразилія та Саудівська Аравія.

Ціни на дизельне паливо в Європі підскочили на тлі побоювань, що цей захід посилить глобальний дефіцит. Світові нафтопереробні заводи щосили намагаються виробити достатню кількість палива на тлі обмеження поставок сирої нафти з Росії та Саудівської Аравії, найбільших виробників у рамках Організації країн-експортерів нафти та її союзників.

"Незважаючи на те, що це лише тимчасова заборона, її наслідки значні, оскільки Росія залишається ключовим експортером дизельного пального на світові ринки. Глобальна система переробки боротиметься за заповнення втрачених російських обсягів у той час, коли світові запаси дизельного пального вже знаходяться на низькому рівні", - повідомив Bloomberg Алан Гелдер, віце-президент з ринків нафтопереробки, хімічної продукції та нафти консалтингової компанії Wood Mackenzie Ltd.

Видання повідомляє що на північному заході Європи премія еталонних ф'ючерсів на дизельне паливо до сирої нафти (відома як крек ICE Gasoil) різко зросла, тимчасово перевищивши 37 доларів за барель.

Bloomberg також повідомляє, що на новини про заборону експорту російського дизпалива відреагували також азійські ринки.

"Заборона, яка набула чинності з четверга(21 вересня, - Delo.ua), за деякими винятками у короткостроковій перспективі, схоже, посилить існуючу напруженість на світових ринках палива, оскільки попит у зимові місяці зростатиме, оскільки у багатьох світових нафтопереробних заводів мало коштів для нарощування виробництва у будь-який момент. далі. В Азії існує додаткова складність, яка полягає в тому, що відновлення авіації в Китаї також набирає темпи, збільшуючи споживання реактивного палива - продукту, як схоже з дизельним паливом", - зазначає видання.

Видання зазначає, що переробники в Китаї та Індії експортують більше дизпалива міжнародним покупцям, оскільки два нафтопереробні гіганти споживають рекордні обсяги російської та іранської нафти. Крім того, Азія також не входить до основних покупців російського дизпалива і бензину і, отже, не постраждає від заборони найсильніше.

22 вересня ціни на дизпаливо порівняно з нафтою Dubai у Сінгапурі (показник прибутку від виробництва палива) зросли на 3,4% до $30,21 за барель. Це залишається значно нижчим від піка закриття серпня вище 34 доларів за барель, що було максимальним показником з січня.

Що передувало забороні на експорт палива в Росії?

Про те, що Росія, яка є одним з найбільших виробників дизпалива у світі, зіткнулась з дефіцитом на внутрішньому ринку стало відомо у серпні. Нестача дизпалива стала великою проблемою для аграріїв на Півдні Росії в період пікового споживання в жнива.

За версією трейдерів з якими поспілкувались журналісти видання Reuters, на паливний ринок країни бензоколонки вплинули декілька факторів таких як, технічне обслуговування нафтопереробних заводів, вузькі місця інфраструктури на залізницях та ослаблення рубля, що стимулює експорт палива.

Російські джерела також пов'язують дефіцит палива в Росії зі зниженням субсидій нафтопереробним заводам. У 2019 році Російська влада ввела так званий демпферний механізм на нафтопродукти. Цей механізм полягав у тому, що російська влада компенсувала нафтопереробним компаніям різницю між експортними цінами та цінами на внутрішньому російському ринку в тому випадку, якщо експортувати пальне вигідніше ніж продавати всередині країни. Такий механізм дозволяв тримати ціни на пальне в Росії нижчими за світові, хоча вимагав великих видатків з російського бюджету. Так, у березні 2022 року виплати з російського бюджету нафтовим компаніям складати 152 млрд російських рублів, а у березні 2023 року 96,7 млрд рублів. В кінці липня російська влада з метою економії вирішила знизити такі компенсації вдвічі.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 каналу пояснив, що одним з факторів, які спричинили дефіцит пального в РФ стала також стрімка девальвація рубля, проте фіксовані ціни на російських АЗС не змінилися. Через це виробникам стало набагато вигідніше експортувати паливо ніж продавати його на внутрішньому ринку, тож дизпальне та бензин які мали бути реалізовані російським аграріям та мережам АЗС були продані виробниками на експорт.

Нагадаємо, ціни на бензин та дизпаливо в Україні продовжують зростати головним чином через зростання цін на нафту. На думку експертів та учасників ринку при ціні на нафту еталонної марки Brent в 94 долари за барель ціни на Українських мають потенціал до зростання ще на 1-2 грн/л до початку жовтня. Якщо ж Brent коштуватиме дорожче 100 доларів за барель ціни на українських АЗС можуть перетнути позначку в 60 грн/л.