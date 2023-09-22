Дизпальное в Европе и Азии выросло в цене после запрета на экспорт топлива в России

После того как российские власти приняли решение о временном запрете дизтоплива и бензина, цены на дизтопливо начали расти на рынках Европы и Азии. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что в 2023 году Россия была самым крупным в мире морским экспортером дизтоплива. За период с января по середину сентября страна поставляла более 1 миллиона баррелей в день, причем основными пунктами назначения были Турция, Бразилия и Саудовская Аравия.

Цены на дизельное топливо в Европе подскочили на фоне опасений, что эта мера усугубит глобальный дефицит. Мировые нефтеперерабатывающие заводы вовсю пытаются произвести достаточное количество топлива на фоне ограничения поставок сырой нефти из России и Саудовской Аравии, крупнейших производителей в рамках Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников.

"Несмотря на то, что это лишь временный запрет, его последствия значительны, поскольку Россия остается ключевым экспортером дизельного горючего на мировые рынки. Глобальная система переработки будет бороться за восполнение утраченных российских объемов в то время, когда мировые запасы дизельного горючего уже находятся на низком уровне", - сообщил Bloomberg Алан Гелдер, вице-президент по рынкам нефтепереработки, химической продукции и нефти консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd.

Издание сообщает, что на северо-западе Европы премия эталонных фьючерсов на дизельное топливо к сырой нефти (известная как крек ICE Gasoil) резко возросла, временно превысив 37 долларов за баррель.

Bloomberg также сообщает, что на новости о запрете экспорта российского дизтоплива отреагировали также азиатские рынки.

"Запрет, вступивший в силу с четверга(21 сентября, - Delo.ua), за некоторыми исключениями в краткосрочной перспективе, похоже, усугубит существующую напряженность на мировых рынках топлива, поскольку спрос в зимние месяцы будет расти, поскольку у многих мировых нефтеперерабатывающих заводов мало средств для наращивания производства в любой момент. далее. В Азии существует дополнительная сложность, которая заключается в том, что возобновление авиации в Китае также набирает темпы, увеличивая потребление реактивного топлива - продукта, как схоже с дизельным топливом", - отмечает издание.

Издание отмечает, что переработчики в Китае и Индии экспортируют больше дизтоплива международным покупателям, поскольку два нефтеперерабатывающих гиганта потребляют рекордные объемы российской и иранской нефти. Кроме того, Азия также не входит в основные покупатели российского дизтоплива и бензина и, следовательно, не пострадает от запрета сильнее всего.

22 сентября цены на дизтопливо по сравнению с нефтью Dubai в Сингапуре (показатель прибыли от производства топлива) выросли на 3,4% до $30,21 за баррель. Это остается значительно ниже пика закрытия августа выше 34 долларов за баррель, что было максимальным показателем с января.

Что предшествовало запрету на экспорт топлива в Россию?

О том, что Россия, являющаяся одним из крупнейших производителей дизтоплива в мире, столкнулась с дефицитом на внутреннем рынке стало известно в августе. Нехватка дизтоплива стала большой проблемой для аграриев на Юге России в период пикового потребления в жатву.

По версии трейдеров с которыми пообщались журналисты издания Reuters, на топливный рынок страны бензоколонки повлияли несколько таких факторов, как техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов, узкие места инфраструктуры на железных дорогах и ослабление рубля, стимулирующего экспорт топлива.

Российские источники также связывают дефицит топлива в России с понижением субсидий нефтеперерабатывающим заводам. В 2019 году российские власти ввели так называемый демпферный механизм на нефтепродукты. Этот механизм заключался в том, что российские власти компенсировали нефтеперерабатывающим компаниям разницу между экспортными ценами и ценами на внутреннем российском рынке в том случае, если экспортировать топливо выгоднее, чем продавать внутри страны. Такой механизм позволял держать цены на горючее в России ниже мира, хотя требовал больших расходов из российского бюджета. Так, в марте 2022 года выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям составляли 152 млрд. российских рублей, а в марте 2023 года 96,7 млрд. рублей. В конце июля российские власти с целью экономии решили снизить такие компенсации вдвое.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 канала пояснил, что одним из факторов, повлекших за собой дефицит горючего в РФ стала также стремительная девальвация рубля, однако фиксированные цены на российских АЗС не изменились. Поэтому производителям стало гораздо выгоднее экспортировать топливо, чем продавать его на внутреннем рынке, поэтому дизтопливо и бензин, которые должны были быть реализованы российским аграриям и сетям АЗС, были проданы производителями на экспорт.

Напомним, цены на бензин и дизтопливо в Украине продолжают расти главным образом из-за роста цен на нефть. По мнению экспертов и участников рынка при цене на нефть эталонной марки Brent в 94 доллара за баррель цены на украинские имеют потенциал к росту еще на 1-2 грн/л до начала октября. Если же Brent будет стоить дороже 100 долларов за баррель, цены на украинских АЗС могут пересечь отметку в 60 грн/л.