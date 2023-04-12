Большие сети АЗС снижают цены на дизтопливо: сколько стоит ДТ

12 апреля по сравнению с предыдущим днем цены на дизельное топливо в крупных сетях АЗС снизились. Стоимость изменилась неравномерно.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.

В среднем за день в Украине дизельное топливо на АЗС потеряло в цене 29 копеек.

На станциях сетей ОККО и WOG цены на ДТ за день упали на 1 грн/л – до 47,99 грн/л. Сеть UPG снизила цены на дизель на 1,5 грн/л до 43,90 грн/л.

В сетях "БРСМ-Нефть" и "Кворум" цены на дизель уменьшились на 10 и 30 коп/л – до 43,92 и 45,38 грн/л соответственно.

Наиболее существенное падение цен было зафиксировано на станциях сети АЗС Neftek — на 2 грн/л.

Источник: enkorr

Напомним, накануне консолидированная сеть АЗС группы Приват (ANP, Avias и другие) снизила цены на топливо на 3 грн/л. До этого последний раз "Приват" снижал цену на горючее в конце февраля.

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