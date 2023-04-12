Великі мережі АЗС знижують ціни на дизпаливо: скільки коштує ДП

12 квітня в порівнянні з попереднім днем ціни на дизельне пальне в великих мережах АЗС знизилися. Вартість змінилася нерівномірно.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

В середньому за день в Україні дизельне паливо на АЗС втратило в ціні 29 коп.

На станціях мереж ОККО і WOG ціни на ДП за день впали на 1 грн/л — до 47,99 грн/л. Мережа UPG знизила ціни на дизель на 1,5 грн/л, до 43,90 грн/л.

У мережах "БРСМ-Нафта" і "Кворум" ціни на дизель зменшились на 10 і 30 коп/л – до 43,92 і 45,38 грн/л відповідно.

Найбільш суттєве падіння цін зафіксували на станціях мережі АЗС Neftek —на 2 грн/л.

Джерело: enkorr

Нагадаємо, напередодні консолідована мережа АЗС групи “Приват” (ANP, Avias та інші) знизила ціни на пальне на 3 грн/л. До цього востаннє "Приват" знижував ціну на пальне наприкінці лютого.

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