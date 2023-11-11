Часть Киева осталась без горячей воды и отопления: сколько будут продолжаться ремонтные работы

11 ноября "Киевтеплоэнерго" приступило к техническим работам на теплоисточниках, из-за чего часть Киева осталась без отопления и горячей воды. Ремонтные работы коснутся части Печерского, Голосеевского, Соломенского и Днепровского районов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Специалисты обещают возобновить тепло- и водоснабжение до 06:00 13 ноября.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что работы проводятся внепланово, чтобы повысить надежность теплоснабжения во время прохождения отопительного сезона.

Отопительный сезон в Киеве

Напомним, в понедельник, 16 октября, в Киеве начали подключение к теплу жилых домов, чтобы предотвратить перегрузку системы электроснабжения.

Заметим, что вопреки значительной задолженности перед "Нафтогазом", а также многомиллиардными долгами государства перед предприятиями теплокоммунэнерго, тепловикам удалось накопить запас критического оборудования перед отопительным сезоном. Об этом читайте в статье Между мораторием и монополией. Почему Украина снова входит в отопительный сезон с многомиллиардными долгами в тепловой отрасли на Delo.ua.