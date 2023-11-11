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Частина Києва залишилась без гарячої води і опалення: скільки триватимуть ремонтні роботи
11 листопада "Київтеплоенерго" розпочало технічні роботи на теплоджерелі, через що частина Києва залишилась без опалення й гарячої води. Ремонтні роботи зачеплять частину Печерського, Голосіївського, Солом’янського та Дніпровського районів.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Фахівці обіцяють відновити тепло- та водопостачання до 06:00 13 листопада.
У "Київтеплоенерго" зазначили, що роботи проводять позапланово, щоб підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Опалювальний сезон у Києві
Нагадаємо, у понеділок, 16 жовтня, у Києві розпочали підключення до тепла житлових будинків, щоб запобігти перевантаженню системи електропостачання.
Зауважимо, всупереч значній заборгованості перед “Нафтогазом”, а також багатомільярдними боргами держави перед підприємствами теплокомуненерго, тепловикам вдалося накопичити запас критичного обладнання перед опалювальним сезоном. Про це читайте в статті “Між мораторієм та монополією. Чому Україна знову входить в опалювальний сезон з багатомільярдними боргами в тепловій галузі” на Delo.ua.