Цена на нефть марки Brent превысила отметку в $78 за баррель

Цены на нефть утром 19 декабря демонстрируют слабую и разнонаправленную динамику после активного роста в предыдущем периоде.

Об этом сообщает Enkorr.

Цена февральских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures на 07:11 по киевскому времени составляет $78,09 за баррель. Это на $0,14 (0,18%) выше показателя по закрытию предыдущей сессии. В понедельник цена на эти контракты выросла на $1,4 (1,8%), до $77,95 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в указанное время снизились на $0,12 (0,17%) и составили $72,35 за баррель. По итогам прошедшей сессии цена выросла на $1,04 (1,5%) – до $72,47 за баррель.

Рост цен на нефть был вызван атаками йеменских хуситов на проходящие через Красное море суда. В результате крупнейшие морские перевозчики начали перенаправлять свои танкеры и контейнеровозы на другие маршруты, а компания BP plc приостановила все перевозки нефти через этот регион.

"Эти атаки не что-то новое, но в последние недели возросла их интенсивность, – заметил Роберт Фрейзер из Schneider Electric. – У хуситов недостаточно сил для блокады в регионе, но они могут нарушить судоходство и изменить оценки рисков".

Кроме того, нефтяной рынок получил поддержку благодаря итогам заседания Федеральной резервной системы на прошлой неделе. Члены руководства ФРС подчеркнули, что цикл поднятия процентных ставок завершен, и они предполагают снижение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в течение следующего года.

"Решение Федрезерва укрепило надежды на мягкую посадку, а макроэкономические статистические данные оказались недостаточно плохими, чтобы усилить страхи жесткой посадки", – написали аналитики Sevens Report Research.

Прогноз по ценам на нефть в 2024 году

Аналитики на Уолл-стрит убеждены, что в 2024 году цены на нефть будут восстанавливаться, но этот рост будет незначительным. По прогнозу пяти крупных американских инвестиционных банков, цена на нефть Brent в 2024 году будет установлена на среднем уровне около $85 за баррель по сравнению с текущим уровнем.

Ожидается, что в 2024 году мировой спрос на нефть продолжит расти по сравнению с рекордными показателями этого года, особенно благодаря увеличению спроса Китая.

Напомним, по состоянию на конец минувшей недели (11-17 декабря) цена на нефть эталонной марки Brent остановилась на отметке $76,55 за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate (WTI) в пятницу 15 декабря прекратила торги на отметке $71. 43 за баррель.

Кроме того, цены показали рост на 1% после длительного нисходящего тренда на фоне новостей об обстреле нефтяного танкера в Красном море у побережья Йемена хуситами, а также информации о сокращении запасов нефти в США на 4,3 млн баррелей в неделю с 4 по 10 декабря.

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