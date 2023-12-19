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Ціна на нафту марки Brent перевищила відмітку в $78 за барель
Ціни на нафту вранці 19 грудня виявляють слабку та різноспрямовану динаміку після активного зростання в попередній період.
Про це повідомляє Enkorr.
Ціна лютневих ф'ючерсів на марку Brent на лондонській біржі ICE Futures на 07:11 за київським часом становить $78,09 за барель. Це на $0,14 (0,18%) вище показника на закриття попередньої сесії. У понеділок ціна на ці контракти зросла на $1,4 (1,8%), до $77,95 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на вказаний час знизилися на $0,12 (0,17%) і становили $72,35 за барель. За підсумками минулої сесії ціна зросла на $1,04 (1,5%) – до $72,47 за барель.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зростання цін на нафту було викликане атаками єменських хуситів на судна, які проходили через Червоне море. Внаслідок цього найбільші морські перевізники почали перенаправляти свої танкери та контейнеровози на інші маршрути, а компанія BP plc призупинила всі перевезення нафти через цей регіон.
"Ці атаки не щось нове, але останніми тижнями зросла їх інтенсивність, – зауважив Роберт Фрейзер зі Schneider Electric. – У хуситів недостатньо сил для блокади в регіоні, але вони можуть порушити судноплавство й змінити оцінки ризиків".
Крім того, нафтовий ринок отримав підтримку завдяки підсумкам засідання Федеральної резервної системи минулого тижня. Члени керівництва ФРС наголосили, що цикл підняття відсоткових ставок завершено, і вони передбачають зниження ключової ставки на 75 базисних пунктів протягом наступного року.
"Рішення Федрезерву зміцнило надії на м'яку посадку, а макроекономічні статистичні дані виявилися недостатньо поганими, щоб посилити страхи жорсткої посадки", – написали аналітики Sevens Report Research.
Прогноз щодо цін на нафту у 2024 році
Аналітики на Уолл-стріт переконані, що у 2024 році ціни на нафту будуть відновлюватися, але це зростання буде незначним. За прогнозом п'яти великих американських інвестиційних банків, ціна нафти Brent у 2024 році буде встановлена на середньому рівні близько $85 за барель порівняно з поточним рівнем.
Очікується, що у 2024 році світовий попит на нафту продовжить зростати порівняно з рекордними показниками цього року, особливо завдяки збільшенню попиту з боку Китаю.
Нагадаємо, станом на кінець минулого тижня(11-17 грудня) ціна на нафту еталонної марки Brent зупинилась на відмітці $76,55 за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate (WTI) в п'ятницю 15 грудня припинила торги на позначці $71,43 за барель.
Крім того, ціни показали зростання на 1% після тривалого нисхідного тренду на фоні новин про обстріл нафтового танкера в Червоному морі біля узбережжя Ємену хуситами, а також інформації про скорочення запасів нафти в США на 4,3 млн барелів за тиждень з 4 по 10 грудня.
Фото: ua.depositphotos.com