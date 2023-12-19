Ціна на нафту марки Brent перевищила відмітку в $78 за барель

Ціни на нафту вранці 19 грудня виявляють слабку та різноспрямовану динаміку після активного зростання в попередній період.

Про це повідомляє Enkorr.

Ціна лютневих ф'ючерсів на марку Brent на лондонській біржі ICE Futures на 07:11 за київським часом становить $78,09 за барель. Це на $0,14 (0,18%) вище показника на закриття попередньої сесії. У понеділок ціна на ці контракти зросла на $1,4 (1,8%), до $77,95 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на вказаний час знизилися на $0,12 (0,17%) і становили $72,35 за барель. За підсумками минулої сесії ціна зросла на $1,04 (1,5%) – до $72,47 за барель.

Зростання цін на нафту було викликане атаками єменських хуситів на судна, які проходили через Червоне море. Внаслідок цього найбільші морські перевізники почали перенаправляти свої танкери та контейнеровози на інші маршрути, а компанія BP plc призупинила всі перевезення нафти через цей регіон.

"Ці атаки не щось нове, але останніми тижнями зросла їх інтенсивність, – зауважив Роберт Фрейзер зі Schneider Electric. – У хуситів недостатньо сил для блокади в регіоні, але вони можуть порушити судноплавство й змінити оцінки ризиків".

Крім того, нафтовий ринок отримав підтримку завдяки підсумкам засідання Федеральної резервної системи минулого тижня. Члени керівництва ФРС наголосили, що цикл підняття відсоткових ставок завершено, і вони передбачають зниження ключової ставки на 75 базисних пунктів протягом наступного року.

"Рішення Федрезерву зміцнило надії на м'яку посадку, а макроекономічні статистичні дані виявилися недостатньо поганими, щоб посилити страхи жорсткої посадки", – написали аналітики Sevens Report Research.

Прогноз щодо цін на нафту у 2024 році

Аналітики на Уолл-стріт переконані, що у 2024 році ціни на нафту будуть відновлюватися, але це зростання буде незначним. За прогнозом п'яти великих американських інвестиційних банків, ціна нафти Brent у 2024 році буде встановлена на середньому рівні близько $85 за барель порівняно з поточним рівнем.

Очікується, що у 2024 році світовий попит на нафту продовжить зростати порівняно з рекордними показниками цього року, особливо завдяки збільшенню попиту з боку Китаю.

Нагадаємо, станом на кінець минулого тижня(11-17 грудня) ціна на нафту еталонної марки Brent зупинилась на відмітці $76,55 за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate (WTI) в п'ятницю 15 грудня припинила торги на позначці $71,43 за барель.

Крім того, ціни показали зростання на 1% після тривалого нисхідного тренду на фоні новин про обстріл нафтового танкера в Червоному морі біля узбережжя Ємену хуситами, а також інформації про скорочення запасів нафти в США на 4,3 млн барелів за тиждень з 4 по 10 грудня.

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