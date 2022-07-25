Цены на автогаз в Укране продолжают падать, несмотря на снижение курса гривны

Сети АЗС продолжают снижать цены на автогаз, несмотря на то, что 21 июля курс гривны по отношению к доллару снизился на 25%. Об этом пишет профильное издание Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы “А-95”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Сообщается, что средняя цена на сжиженный газ за выходные (с 22 по 25 июля) в сетях АЗС снизилась на 30 коп./л – до 30,09 грн/л.

На станциях "Укрнафты" автогаз подешевел на 1,68 грн/л, до 29,93 грн/л.

В сети Shell продукт подешевел на 0,60 грн/л, до 28,99 грн/л, на станциях KLO – на 0,40 грн/л, до 29,27 грн/л.

На 2 грн/л снизила цену сеть "Нефтек" (29,99 грн/л). В сетях "Авантаж 7" и Motto автогаз подешевел на 1 грн/л, до 27,95 и 29,37 грн/л соответственно.

Вместе с тем такие сети как SOCAR, Prime и VostokGaz пересмотрели цены в сторону увеличения.

Динамика розничных цен на автогаз на АЗС с 22 по 25 июля. Данные консалтинговой группы "А-95".

Напомним, 21 июля Нацбанк откорректировал курс доллара, повысив его на 25% до 36,57 гривен. В тот же день оптовая цена на дизтопливо на фоне роста курса доллара выросла на 10 гривен за литр, а на бензин на 11,5 грн/л.

При этом уже в понедельник 25 июля цены откатились на 2 грн/л. Таким образом общее повышение цен на фоне новостей о курсе составило 8 грн/л.

Эксперты отмечают, что сдерживание роста цен на топливо на фоне курсового фактора произошло из-за высокой конкуренции на рынке и большого объема поставок.