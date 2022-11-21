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Цены на нефть упали после уведомлений о намерениях ОПЕК увеличить добычу.
Цены на нефть рухнули до самого низкого значения с января этого года после сообщения о том, что ОПЕК намерена увеличить добычу. Однако вскоре после опровержения этой информации, цена на нефть восстановилась. Об этом пишет Reuters.
Согласно сообщению нефтяные фьючерсы подешевели на 5% после того, как издание Wall Street Journal сообщило о намерениях ОПЕК+ увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 77 центов, или 0,9%, до 86,85 доллара за баррель на 12:54 по восточному поясному времени (17:54 по Гринвичу). Декабрьские фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 58 центов, или 0,7%, до 79,50 долларов в преддверии окончания контракта в понедельник.
Нефть отыграла большую часть потерь после того, как министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что королевство не обсуждает потенциальное увеличение добычи нефти с другими производителями ОПЕК.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, по данным СМИ страны Большой семерки могут объявить на каком уровне будет установлена предельная цена на российскую нефть 23 ноября. Между тем Россия потеряла более 90% европейского нефтяного рынка, который является для нее ключевым, еще до того, как санкции ЕС в отношении российской нефти вступили в действие.