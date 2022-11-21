Цены на нефть упали после уведомлений о намерениях ОПЕК увеличить добычу.

Цены на нефть рухнули до самого низкого значения с января этого года после сообщения о том, что ОПЕК намерена увеличить добычу. Однако вскоре после опровержения этой информации, цена на нефть восстановилась. Об этом пишет Reuters.

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Согласно сообщению нефтяные фьючерсы подешевели на 5% после того, как издание Wall Street Journal сообщило о намерениях ОПЕК+ увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 77 центов, или 0,9%, до 86,85 доллара за баррель на 12:54 по восточному поясному времени (17:54 по Гринвичу). Декабрьские фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 58 центов, или 0,7%, до 79,50 долларов в преддверии окончания контракта в понедельник.

Нефть отыграла большую часть потерь после того, как министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что королевство не обсуждает потенциальное увеличение добычи нефти с другими производителями ОПЕК.

Напомним, по данным СМИ страны Большой семерки могут объявить на каком уровне будет установлена предельная цена на российскую нефть 23 ноября. Между тем Россия потеряла более 90% европейского нефтяного рынка, который является для нее ключевым, еще до того, как санкции ЕС в отношении российской нефти вступили в действие.