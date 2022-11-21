Ціни на нафту впали після повідомлень про наміри ОПЕК збільшити видобуток.

Ціни на нафту обвалилися до найнижчого значення з січня цього року після повідомлення про те, що ОПЕК має намір збільшити видобуток. Однак невдовзі після спростування цієї інформації ціна на нафту відновилася. Про це пише Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Згідно з повідомленням нафтові ф'ючерси здешевшали на 5% після після того як видання Wall Street Journal повідомило про наміри ОПЕК+ збільшити видобуток на 500 тисяч барелів на добу.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 77 центів, або 0,9%, до 86,85 долара за барель на 12:54 за східним поясним часом (17:54 за Грінвічем). Грудневі ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 58 центів, або 0,7%, до 79,50 доларів напередодні закінчення контракту в понеділок.

Нафта відіграла більшу частину втрат після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бін Салман заявив, що королівство не обговорює потенційне збільшення видобутку нафти з іншими виробниками ОПЕК.

Нагадаємо, за даними ЗМІ країни “Великої сімки” можуть оголосити на якому рівні буде встановлена гранична ціна на російську нафту 23 листопада. Тим часом Росія втратила понад 90% європейського нафтового ринку, котрий є для неї ключовим, ще до того як санкції ЄС стосовно російської нафти вступили в дію.