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Ціни на нафту впали після повідомлень про наміри ОПЕК збільшити видобуток.
Ціни на нафту обвалилися до найнижчого значення з січня цього року після повідомлення про те, що ОПЕК має намір збільшити видобуток. Однак невдовзі після спростування цієї інформації ціна на нафту відновилася. Про це пише Reuters.
Згідно з повідомленням нафтові ф'ючерси здешевшали на 5% після після того як видання Wall Street Journal повідомило про наміри ОПЕК+ збільшити видобуток на 500 тисяч барелів на добу.
Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 77 центів, або 0,9%, до 86,85 долара за барель на 12:54 за східним поясним часом (17:54 за Грінвічем). Грудневі ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 58 центів, або 0,7%, до 79,50 доларів напередодні закінчення контракту в понеділок.
Нафта відіграла більшу частину втрат після того, як міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бін Салман заявив, що королівство не обговорює потенційне збільшення видобутку нафти з іншими виробниками ОПЕК.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, за даними ЗМІ країни “Великої сімки” можуть оголосити на якому рівні буде встановлена гранична ціна на російську нафту 23 листопада. Тим часом Росія втратила понад 90% європейського нафтового ринку, котрий є для неї ключовим, ще до того як санкції ЄС стосовно російської нафти вступили в дію.