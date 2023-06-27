Цены на нефть выросли из-за беспокойства относительно предложения

Цены на нефть резко выросли во вторник, 27 июня, из-за беспокойства по поводу политической нестабильности в России и возможных сбоев в поставках, а также из-за надежд на спрос в США перед сезоном летних поездок. Об этом пишет Reuters.

По состоянию на 06:13 по Гринвичу (08:13 по киевскому времени), фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 67 центов – до 74,85 доллара за баррель. А фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 73 цента – до 70,10 доллара за баррель.

Отмечается, что попытка мятежа в РФ вызвала определенную озабоченность возможным перебоем в поставках российской нефти, хотя загрузки происходили по графику.

Кроме того, инвесторы думали об уменьшении предложения после того, как Саудовская Аравия пообещала сократить производство нефти с июля.

"Дополнительное одностороннее сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки, которое должно вступить в силу в июле, в сочетании с сезонным повышением спроса должно помочь физически напрячь рынок в третьем квартале", – заявили аналитики BMI Research, добавив при этом, что хрупкие рыночные настроения, вероятно, сдержат рост цены.

На прошлой неделе нефть подешевела примерно на 3,6% из-за опасений, что дальнейшее повышение процентных ставок Федеральным резервом США может снизить спрос. В то же время трейдеры наблюдали за признаками роста спроса на бензин в Штатах перед пиком летнего сезона вождения.

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