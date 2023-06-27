Ціни на нафту зросли через занепокоєння щодо пропозиції

Ціни на нафту різко зросли у вівторок, 27 червня, через занепокоєння щодо політичної нестабільності в Росії й можливих збоїв у постачанні, а також через надії на попит в США перед сезоном літніх поїздок. Про це пише Reuters.

Станом на 06:13 за Гринвічем (08:13 за київським часом), ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 67 центів – до 74,85 долара за барель. А ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 73 центи – до 70,10 долара за барель.

Зазначається, що спроба заколоту в РФ викликала певну стурбованість можливим перебоєм у постачанні російської нафти, хоча завантаження відбувалися за графіком.

Крім того, інвестори думали про зменшення пропозиції після того, як Саудівська Аравія пообіцяла скоротити виробництво нафти з липня.

"Додаткове одностороннє скорочення видобутку Саудівською Аравією на 1 млн барелів на добу, яке має набути чинності в липні, у поєднанні з сезонним підвищенням попиту має допомогти фізично напружити ринок у третьому кварталі", – заявили аналітики BMI Research, додавши при цьому, що крихкі ринкові настрої, ймовірно, стримають зростання ціни.

Минулого тижня нафта подешевшала приблизно на 3,6% через побоювання, що подальше підвищення процентних ставок Федеральним резервом США може знизити попит. Водночас трейдери спостерігали за ознаками зростання попиту на бензин у Штатах перед піком літнього сезону водіння.

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