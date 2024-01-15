Цены на топливо остаются стабильными, однако участники рынка обеспокоены блокированием границы с Румынией.

Цены на горючее на украинских АЗС остаются стабильными. На этой неделе (15-21 января) пока нет предпосылок для подорожания горючего в розничном сегменте. Холодная погода и снегопады будут мешать полноценному восстановлению топлива. Однако участники рынка горючего обеспокоены действиями румынских фермеров, которые в субботу 13 января заблокировали границу с Украиной и продлили акцию протеста в воскресенье 14 января.

Одним из основных факторов нестабильности на глобальном рынке нефти остается конфликт в Персидском заливе. После того как США и союзники нанесли авиаудар по объектам повстанцев-хуситов в Йемене цены на нефть эталонной марки Brent на торгах в пятницу 12 января превысили 80 долларов. Однако позже на торгах в тот же день цена на снова упала и к концу дня торговалась Brent торговалась по цене 78,26 доллара за баррель, а нефть американской марки West Texas Intermediate 78,63 доллара за баррель.

Еще одним знаковым событием стало снижение Саудовской Аравии цены на поставки нефти в феврале для своих клиентов в Азии. Саудовская Аравия является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире и продолжительное время была инициатором снижения добычи нефти в пределах ОПЕК, чтобы удержать цены. Однако слабый спрос все же заставил саудитов прислушаться к пожеланиям азиатских нефтепереработчиков и сделать самую большую за многие месяцы скидку. На фоне этого, один из крупнейших в Азии потребителей и переработчиков нефти Индия сократила закупки нефти у России и решила наращивать поставки из Саудовской Аравии .

Оптовые цены на дизтопливо умеренно растут, на бензин относительно стабильны

По данным закрытой аналитики профильного издания "Нафторинок" в пятницу 12 января цены на дизтопливо в оптовом сегменте вернулись к росту, чему способствовало увеличение цен на внешнем рынке в конце недели. Спотовый рынок дизтоплива в Европе рос последние три дня, увеличившись с 8 января на 5,1-5,7%. По состоянию на 12 января, средняя стоимость дизтоплива с поставкой автотранспортом выросла на 0,4% (+0,18 грн/л) по сравнению с четвергом до 44,17 грн/л. Отдельные оптовые предложения горючего были увеличены на 0,5 грн/л и выше, в зависимости от региона продаж.

Импорт дизтоплива за 1-10 января снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом декабря. Объемы поставки этого вида горючего топливовозами снизились на 16,2%, тогда как доля импорта автопартиями в январе увеличилась на 1,9 п.п. по отношению к декабрю, до 20% общих поступлений. Средний показатель суточного импорта дизтоплива в первой декаде января остается минимальным за 2023-2024 годы.

Средние цены на бензины в группе по состоянию на 12 января претерпели незначительные разносторонние изменения. Активности рынка добавили возврат предложений части импортеров и трейдеров, предлагающих дешевый импортный ресурс бензина А-95 в портах. Средняя стоимость А-92 уменьшилась на 0,05% (–0,02 грн/л) по отношению к 5 января, до 40,82 грн/л, а средняя А-95 увеличилась на 0,50% (+0,22 грн/л) л) до 44,41 грн/л.

Самые низкие предложения А-92 объявлены в столичном регионе от 40,28 грн/л, уменьшились на 0,12% (-0,05 грн/л). Предложения импорта А-95 в южных портах начинались с 42,50 грн/л (+0,03 грн/л или 0,07%). На юго-западной границе в Черновицкой области – от 42,15 грн/л, уменьшились на 0,82%. На западной границе во Львовской области – от 42,70 грн/л, снизились на 0,12%. В столичном регионе самые низкие цены установлены от 41,43 грн/л, уменьшились на 1,36%.

Предпосылок для роста цен на АЗС пока нет

По данным "Нефтерынка" в конце прошлой недели цены на горючее на АЗС. Ценовое движение восстановило стремительный характер в некоторых областях, характерное для конца декабря и почти приостановившееся на период праздников.

Так, на АЗС Avantage7 цена ГП уменьшилась на 0,50 грн/л до 48,45 грн/л. На станциях Prime бензин и ДТ потеряли в стоимости 1,00 грн/л, до 49,50 грн/л и 50,00 грн/л соответственно. На АЗС Chipo бензин и ДТ подешевели на 0,90–1,30 грн/л и 0,40–1,00 грн/л соответственно в зависимости от региона.

Продолжилось незначительное движение цен на отдельных АЗС сетей "Привата" (ANP, Avias и другие) в основном в сторону подешевления. Вместе с тем возврат цен к обычному уровню после еженедельных снижений дал представление о росте средних показателей премиальных видов горючего в отдельных регионах, хотя фактического роста почти не произошло.

По состоянию на 12 января средняя цена бензина А-95 по Украине уменьшилась на 0,10 грн/л (–0,20%) по отношению к среде и составляет 51,04 грн/л ($1188/т без налогов). Средняя цена ГП уменьшилась на 0,11 грн/л (-0,22%) и составляет 50,67 грн/л ($1147/т без налогов).

Средняя цена автогаза на АЗС в течение 11-12 января уменьшилась еще на 33 коп./л до 28,73 грн/л ($1037-1077/т без налогов). Сеть U.GO (ООО «НОТ») снизила цену на LPG на 54 коп./л до 28,75 грн/л. В сети AMIC средняя цена снизилась на 55 коп./л до 27,99 грн/л, Chipo – на 75 коп./л до 27,66 грн/л, "БРСМ-Нефть" – на 35 коп./л до 27 ,35 грн/л, Avantage7 – на 50 коп./л до 26,45 грн/л. Соотношение средней стоимости литра сжиженного газа к А-95 сегодня составляет 55,9%.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, предпосылок для роста розничных цен на топливо в Украине сейчас нет. Холодная погода мешает возобновлению активного потребления топлива. Хотя рынок и готовился к повышению цен после атаки США на хуситов и связанному с ним росту цен на нефть, после того как цены откатившихся участники рынка отказались от идеи повышения цены. Однако, по мнению Леушкина, блокирование границы румынскими фермерами вызывает обеспокоенность участников рынка.

"После блокирования польской границы, а также аналогичных акций на словацкой и венгерской границах граница с Румынией чрезвычайно важна. Это едва ли не единственный стабильный канал поставок который у нас остался. Блокировка этой границы будет иметь значительное влияние в первую очередь на автогаз, а затем и на дизтопливо", - говорит Леушкин.