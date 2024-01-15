Ціни на пальне залишаються стабільними проте учасники ринку занепокоєні блокуванням кордону з Румунією

Ціни на пальне на українських АЗС залишаються стабільними. На цьому тижні(15-21 січня) поки немає передумов до здорожчання пального в роздрібному сегменті. Холодна погода та снігопади заважатимуть повноцінному відновленню споживання палива. Однак учасники ринку пального занепокоєні діями румунських фермерів, котрі в суботу 13 січня заблокували кордон з Україною та продовжили акцію протесту у неділю 14 січня.

Одним з основних факторів нестабільності на глобальному ринку нафти залишається конфлікт у Перській затоці. Після того як США та союзники завдали авіаудару по об'єктах повстанців-хуситів в Ємені ціни на нафту еталонної марки Brent на торгах у п'ятницю 12 січня перевищили 80 доларів. Проте пізніше на торгах в той же день ціна на знову впала і під кінець дня торгувалась Brent торгувалась за ціною 78,26 долара за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate 78,63 долара за барель.

Ще одною знаковою подією стало зниження Саудівською Аравією ціни на поставки нафти у лютому для своїх клієнтів в Азії. Саудівська Аравія є одним з найбільших експортерів нафти у світі та тривалий час була ініціатором зниження видобутку нафти в межах ОПЕК, щоб втримати ціни. Проте слабкий попит все ж змусив саудитів дослухатися до побажань азійських нафтопереробників та зробити найбільшу за багато місяців знижку. На фоні цього, один з найбільших в Азії споживачів та переробників нафти Індія скоротила закупівлі нафти у Росії, та вирішила нарощувати поставки з Саудівської Аравії.

Гуртові ціни на дизпальне помірно ростуть, на бензин відносно стабільні

За даними закритої аналітики профільного видання "Нафторинок" у п'ятницю 12 січня ціни на дизпальне в гуртовому сегменті повернулися до зростання, чому сприяло збільшення цін на зовнішньому ринку наприкінці тижня. Спотовий ринок дизпалива в Європі зростав останні три дні, збільшившись з 8 січня на 5,1-5,7%. Тож станом на 12 січня, середня вартість дизпального з постачанням автотранспортом зросла на 0,4% (+0,18 грн/л) порівняно з четвергом до 44,17 грн/л. Окремі гуртові пропозиції пального було збільшено на 0,5 грн/л й вище, в залежності від регіону продажу.

Імпорт дизпалива за 1-10 січня знизився на 24% порівняно з аналогічним періодом грудня. Обсяги постачання цього виду пального паливовозами знизилися на 16,2%, тоді як частка імпорту автопартіями у січні збільшилась на 1,9 в.п. щодо грудня, до 20% загальних надходжень. Середній показник добового імпорту дизпального у першій декаді січня залишається мінімальним за 2023-2024 роки.

Середні ціни на бензини у гурті станом на 12 січня зазнали незначних різносторонніх змін. Активності ринку додали повернення пропозицій частини імпортерів та трейдерів, які пропонують дешевий імпортний ресурс бензину А-95 у портах. Середня вартість А-92 зменшилась на 0,05% (–0,02 грн/л) щодо 5 січня, до 40,82 грн/л, а середня А-95 збільшилась на 0,50% (+0,22 грн/л), до 44,41 грн/л.

Найнижчі пропозиції А-92 оголошені у столичному регіоні від 40,28 грн/л, зменшились на 0,12% (–0,05 грн/л). Пропозиції імпорту А-95 у південних портах починались від 42,50 грн/л (+0,03 грн/л або 0,07%). На південно-західному кордоні, у Чернівецькій області – від 42,15 грн/л, зменшились на 0,82%. На західному кордоні, у Львівській області – від 42,70 грн/л, знизились на 0,12%. У столичному регіоні, найнижчі ціни встановлені від 41,43 грн/л, зменшились на 1,36%.

Передумов до зростання цін на АЗС поки нема

За даними "НафтоРинку" наприкінці минулого тижня ціни на пальне на АЗС. Ціновий рух відновив стрімкий характер в деяких областях, що був характерний для кінця грудня та який майже призупинився на період свят.

Так, на АЗС Avantage7 ціна ДП зменшилася на 0,50 грн/л до 48,45 грн/л. На станціях Prime бензин і ДП втратили у вартості 1,00 грн/л, до 49,50 грн/л і 50,00 грн/л відповідно. На АЗС Chipo бензин і ДП подешевшали на 0,90-1,30 грн/л і 0,40-1,00 грн/л відповідно в залежності від регіону.

Продовжився незначний рух цін на окремих АЗС мереж "Привату" (ANP, Avias та інші) здебільшого в бік подешевшання. Разом з тим, повернення цін до звичайного рівня після щотижневих знижень дало уявлення про зростання середніх показників преміальних видів пального в окремих регіонах, хоча фактичного зростання майже не відбулося.

Станом на 12 січня середня ціна бензину А-95 по Україні зменшилася на 0,10 грн/л (–0,20%) щодо середи та складає 51,04 грн/л ($1188/т без податків). Середня ціна ДП зменшилася на 0,11 грн/л (–0,22%) та складає 50,67 грн/л ($1147/т без податків).

Середня ціна автогазу на АЗС протягом 11-12 січня зменшилася ще на 33 коп./л, до 28,73 грн/л ($1037-1077/т без податків). Мережа U.GO (ТОВ «НОТ») знизила ціну на LPG на 54 коп./л до 28,75 грн/л. В мережі AMIC середня ціна зменшилася на 55 коп./л до 27,99 грн/л, Chipo – на 75 коп./л до 27,66 грн/л, "БРСМ-Нафта" – на 35 коп./л до 27,35 грн/л, Avantage7 – на 50 коп./л до 26,45 грн/л. Додамо, співвідношення середньої вартості літра скрапленого газу до А-95 сьогодні становить 55,9%.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, передумов до зростання роздрібних цін на пальне в Україні зараз нема. Холодна погода заважає відновленню активного споживання палива. Хоча ринок і готувався до підвищення цін після атаки США на хуситів та пов'язане з ним зростання цін на нафту, після того як ціни відкотилися учасники ринку відмовились від ідеї підвищення ціни. Однак, на думку Льоушкіна, блокування кордону румунськими фермерами викликає занепокоєння учасників ринку.

"Після блокування польського кордону, а також аналогічних акцій на словацькому та угорському кордонах кордон з Румунією є надзвичайно важливим. Це чи не єдиний стабільний канал поставок який у нас залишився. Блокування цього кордону матиме значний вплив в першу чергу на автогаз, а потім і на дизпаливо", - каже Льоушкін.