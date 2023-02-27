Цены на топливо продолжают падать из-за большого объема поставок российского топлива

Несмотря на эмбарго на российские нефтепродукты, большие объемы российского горючего продолжают заходить на рынки стран Европейского союза и Украины. Россияне продают свое горючее с фальшивыми паспортами других стран по очень низким ценам. Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе это может повлечь за собой новую зависимость от российского ресурса.

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Как сообщает издание Enkorr на прошлой неделе (20-26 февраля) в дунайский порт Рени вошел подозрительный танкер Anna, привезший 4 тыс. тонн дизельного горючего. Издание отметило, что этот танкер был загружен в египетском порту "Александрия", который в последнее время стал хабом для большого объема российского горючего.

Профильное издание "Нафторинок" отметило, что этот танкер продавал горючее по крайне низкой цене в 35 гривен за литр и предоставлял разным покупателям разные паспорта горючего. Издание отмечает, что есть подозрение, что горючее, которое привез данный танкер российского происхождения.

"Мы не утверждаем, что горючее российское, но просим правоохранителей проверить происхождение топлива. Сами компании страну происхождения не сообщают они предоставляют паспорта, где сказано, что ресурс приобрели в Албании", - говорит аналитик "Нафторинку" Александр Сиренко.

Вместе с тем есть сообщения, что большие объемы российского горючего идут в страны Северной Африки, а оттуда реэкспортируются в страны ЕС.

Сиренко говорит, что большие поставки российского топлива по низким ценам и профицит горючего на рынке обваливают цены на украинском рынке в опте и рознице.

"На фоне поставок дешевого российского ресурса цены на прошлой неделе снизились на 1 гривну. Я думаю, что такая нисходящая тенденция может продолжиться в течение марта. В Европе есть только один источник дешевого горючего и это Россия", - говорит эксперт.

Он отмечает, что трейдеры, возящие европейское топливо по долгосрочным контрактам, ожидают от власти механизма, который закроет поставки российского ресурса на украинский рынок.

"Действительно в краткосрочной перспективе покупатели получают топливо, которое несколько дешевле чем то, которое завезли из Европы, а трейдеры получают некоторое конкурентное преимущество. Однако трейдеры, покупающие топливо в ЕС сейчас проигрывают конкуренцию, в перспективе это может сильно сократить их долю на рынке", – говорит Сиренко.

Он отмечает, что российское дизельное топливо продается в опте на 150 долларов за тонну дешевле европейского, а дисконт на российский автогаз доходит до 250 долларов на тонну.

Однако несколько подобное уже случалось на украинском топливном рынке. Нефтепровод "Прикарпат-Западтранс", по которому в Украину поступали большие объемы российского горючего тоже всем казался удобным, но потом россияне выкручивали нам руки, поднимая премии на топливо, останавливая "трубу" на ремонт, или прекращая поставки по надуманным поводам. Это каждый раз приводило к дефициту на рынке и к стремительному росту цен на АЗС. В результате мы платили дороже. Нельзя допускать новой зависимости от российского горючего", - говорит Сиренко.

Вместе с этим поставки автогаза в Украину в феврале по сравнению с январем снизились, поскольку запасы на рынке очень высоки. Но цены на газ тоже продолжают идти вниз.

"60% поставок автогаза в Украину это автонормы, поэтому рынок автогаза первым отреагировал на профицит этого топлива на рынке", - отмечает эксперт.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает, что игроки украинского рынка горючего ожидают реакции власти на историю с танкером Anna. Поскольку именно от реакции власти будет зависеть будущее рынка.

"Очень интересная история разворачивается в городе Рени, где арестован танкер с российским дизелем. Сначала дизель был албанским, впоследствии греческим, потом египетским. На танкер наложен арест и очень важно будет понять испугающих это трейдеров, торгующих российским дизелем или нет. Схем очень много. : ресурс переливают в море с танкера на танкер, или продают через такие страны как Турция. От реакции власти будет зависеть, будет ли в Украине продаваться российское топливо или европейское", - говорит Леушкин.

Он отмечает, что российское дизтопливо сейчас вне конкуренции, но оно ломает трейдерам всю логистику поставок топлива в Европу. Если схема с реэкспортом и фальшивыми паспортами сработает, то смысла поставлять в Украину горючее из ЕС больше не будет, а большое количество бензовозов, закупившихся во время топливного кризиса, станет ненужным.

"В любом случае есть компании, которые заинтересованы в получении большого объема российского ресурса. Это очень упрощает логистику, особенно для компаний, не имеющих большого парка бензовозов. То есть лоббисты у схемы будут. И они будут делать вид, что завозят греческий или турецкий" дизель", - говорит Леушкин.

Он говорит, что в любом случае украинский рынок в этом году будет наполнен горючим. Однако российское горючее будет на 1-2 гривны дешевле европейского.

Бизнесмен говорит, что трейдеры на этой неделе (27 февраля – 5 марта) ожидают активизации закупок горючего со стороны аграриев. Однако большого роста спроса, как в том году не будет

Посевных площадей стало значительно меньше. Посевная начинается с Юга Украины, а это Херсонщина, Николаевщина и Запорожская область. В этом году посевная там будет не такой активной как в этом году. Основная часть аграриев будет на вторую половину марта, когда будет закупаться центральная и северная части Украины. На цены это не сильно повлияет, топлива очень много, и его везут со всех сторон", - говорит Леушкин.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 48,99 52 24,99 WOG 48,99 52 25 Socar 49,99 52,99 - Motto 46,98 49,98 - БРСМ-Нефть 45,49 50,99 22,59

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев.