Ціни на пальне продовжують падати через великий об'єм поставок російського пального

Попри ембарго на російські нафтопродукти великі обсяги російського пального продовжують заходити на ринки країн Європейського союзу та України. Росіяни продають своє пальне з фальшивими паспортами інших країн за дуже низькими цінами. Експерти вважають, що в довгостроковій перспективі це може викликати нову залежність від російського ресурсу.

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Як повідомляє видання Enkorr на минулому тижні(20-26 лютого) в дунайський порт Рені зайшов підозрілий танкер Anna, котрий привіз 4 тис. тонн дизельного пального. Видання зазначило, що цей танкер був завантажений в єгипетському порту "Александрія", котрий останнім часом став хабом для великого обсягу російського пального.

Профільне видання "Нафторинок" зазначило, що цей танкер продавав пальне за вкрай низькою ціною в 35 гривень за літр та надавав різним покупцям різні паспорти пального. Видання зазначає, що є підозра на те, що пальне, котре привіз данний танкер російського походження.

"Ми не стверджуємо, що пальне російське, але просимо правоохоронців перевірити походження палива. Самі компанії країну походження не повідомляють вони надають паспорти де сказано, що ресурс придбали в Албанії", - каже аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко.

Разом з тим, є повідомлення, що великі обсяги російського пального йдуть до країн Північної Африки, а звідти реекспортуються до країн ЄС.

Сіренко каже, що великі поставки російського палива за низькими цінами та профіцит пального на ринку обвалюють ціни на українському ринку в опті та в роздріб.

"На фоні поставок дешевого російського ресурсу ціни на минулому тижні знизилися на 1 гривню. Я думаю, що така нисхідна тенденція може продовжитися протягом березня. В Європі є лише одне джерело дешевого пального і це Росія", - каже експерт.

Він зазначає, що трейдери, котрі возять європейське пальне за довгостроковими контрактами очікують від влади механізму котрий закриє поставки російського ресурсу на український ринок.

"Дійсно в короткостроковій перспективі покупці отримують пальне, котре дещо дешевше ніж, те яке завезли з європи, а трейдери отримують деяку конкурентну перевагу. Однак трейдери, котрі купують пальне в ЄС зараз програють конкуренцію, в перспективі це може сильно скоротити їх частку на ринку", - говорить Сіренко.

Він зазначає, що російське дизельне пальне продається в опті на 150 доларів за тону дешевше ніж європейське, а дисконт на російський автогаз доходить до 250 доларів на тонну.

" Однак дещо подібне вже траплялося на українському паливному ринку. Нафтопровід "Прикарпат-Західтранс", по якому в Україну надходили великі обсяги російського пального теж всім здавався зручним, але потім росіяни викручували нам руки, піднімаючи премії на пальне, зупиняючи "трубу" на ремонт, або ж припиняючи поставки за надуманими приводами. Це кожен раз призводило до дефіциту на ринку та до стрімкого зростання цін на АЗС. В результаті ми платили дорожче. Не можна допускати нової залежності від російського пального", - каже Сіренко.

Разом з цим поставки автогазу в Україну в лютому порівняно з січнем знизилися оскільки запаси на ринку є дуже високими. Але ціни на газ також продовжують йти вниз.

"60% поставок автогазу в Україну це автонорми, тож ринок автогазу перший відреагував на профіцит цього палива на ринку", - зазначає експерт.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зазначає, що гравці українського ринку пального очікують реакцію влади на історію з танкером Anna. Оскільки саме від реакції влади залежатиме майбутнє ринку.

"Дуже цікава історія розгортається в місті Рені, де заарештований танкер з російським дизелем. Спочатку дизель був албанським, згодом грецьким, потім єгипетським. На танкер накладено арешт і дуже важливо буде зрозуміти злякає це трейдерів, які торгують російським дизелем чи ні. Схем дуже багато: ресурс переливають в морі з танкера на танкер, або продають через такі країни як Туреччина. Від реакції влади буде залежати чи в Україні буде продаватися російське пальне, чи європейске", - каже Льоушкін.

Він зазначає, що російське дизпальне зараз поза конкуренцією, але воно ламає трейдерам усю логістику поставок палива в Європу. Якщо схема з реекспортом та фальшивими паспортами спрацює, то сенсу постачати в Україну пальне з ЄС більше не буде, а велика кількість бензовозів, котрі закупили в час паливної кризи стануте непотрібною.

"У будь-якому разі є компанії, які зацікавлені в отриманні великого обсягу російського ресурсу. Це дуже спрощує логістику, особливо для компаній, які не мають великого парку бензовозів. Тобто лобісти у схеми будуть. І вони будуть вдавати, що завозять грецький чи турецький дизель", - каже Льоушкін.

Він говорить, що в будь-якому випадку український ринок цього року буде наповнений пальним. Однак російське пальне буде на 1-2 гривні дешевшим ніж європейське.

Бізнесмен каже, що трейдери на цьому тижні(27 лютого - 5 березня) очікують активізації закупок пального з боку аграріїв. Однак великого зростання попиту, як того року не буде

"Посівних площ стало значно менше. Посівна починається з Півдня України, а це Херсонщина, Миколаївщина та Запорізька область. Цього року посівна там буде не такою активною як тогоріч. Основна частина аграріїв буде на другу половину березня, коли закуповуватиметься центральна та північна частини України. На ціни це не сильно вплине, палива дуже багато та його везуть з усіх боків", - говорить Льоушкін.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 48,99 52 24,99 WOG 48,99 52 25 Socar 49,99 52,99 - Motto 46,98 49,98 - БРСМ-Нафта 45,49 50,99 22,59

Ціни на пальне у великих мереж АЗС м. Київ.