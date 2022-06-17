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Энергетика
Дата публикации

Дарницкая ТЭЦ отсрочила возвращение потребителям горячей воды до августа

Дарницкая ТЭЦ отсрочила возвращение потребителям горячей воды до августа

Дарницкая ТЭЦ в Киеве, предоставляющая потребителям услуги через ООО "Евро-Реконструкция", сообщила, что отключение им горячего водоснабжения отсрочено по крайней мере до конца июля.

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Как говорится в сообщении предприятия, на техническом совещании по заполнению тепловых сетей зоны теплоснабжения от "Евро-Реконструкции", вместе с КП "Киевтеплоэнерго" было решено делать это в несколько этапов.

Заполнение будет производиться после выполнения плановых гидравлических испытаний на гидравлическую прочность и плотность и после устранения на тепломеханическом оборудовании замечаний специалистов при дополнительном обследовании.

"Горячее водоснабжение в домах, находящихся в зоне обслуживания ООО "Евро-Реконструкция", будет восстановлено после завершения выполнения всех указанных работ. Ориентировочный срок завершения работ по поэтапному наполнению системы, проверке ее на наличие недочетов и проведению необходимых ремонтных работ после проверки – до 31 июля 2022 года", - говорится в нем.

На предприятии сообщают, что на период отсутствия услуги плата за горячую воду начисляться не будет, и обращаются к потребителям с просьбой "с пониманием отнестись к временным неудобствам".

"Сегодня мы делаем все возможное для стабильного прохождения следующего отопительного сезона, качественного и бесперебойного теплоснабжения в дома наших потребителей", - уверяют на ТЭЦ.

Напомним, что изначально сообщалось, что КП "Киевтеплоэнерго" как оператор внешних инженерных сетей с 10 по 24 мая будет проводить гидравлические испытания теплосетей по зоне предоставления услуг "Евро-Реконструкции", во время которого у потребителей не будет горячей воды.

Однако 24 мая было объявлено о продлении этих испытаний до 31 мая, по истечении этого срока – о продлении работ до 10 июня, а 10 июня – об их продлении до 17 июня.

Как отмечается на сайте Дарницкой ТЭЦ, она занимается отоплением 4,5 миллиона квадратных метров жилья в 1036 домах в Днепровском и Дарницком районах столицы.

Автор:
Тимофей Беспятов