Дарницька ТЕЦ відтермінувала повернення споживачам гарячої води до серпня

Дарницька ТЕЦ у Києві, що надає споживачам послуги через ТОВ "Євро-Реконструкція", повідомила, що відключення їх гарячого водопостачання відтерміновано вже принаймні до кінця липня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні підприємства, на технічній нараді щодо заповнення теплових мереж зони теплопостачання від "Євро-Реконструкції", разом з КП "Київтеплоенерго" було вирішено робити це у декілька етапів.

Заповнення буде проводитися лише після виконання планових гідравлічних випробувань на гідравлічну міцність і щільність та після усунення на тепломеханічному обладнанні зауважень спеціалістів при додатковому обстеженні.

"Гаряче водопостачання до будинків, що перебувають у зоні обслуговування ТОВ "Євро-Реконструкція", буде відновлено після завершення виконання всіх зазначених робіт. Орієнтовний термін завершення робіт з поетапного наповнення системи, перевірки її на наявність недоліків та проведення необхідних ремонтних робіт після перевірки – до 31 липня 2022 року", - сказано у ньому.

Натомість на підприємстві повідомляють, що на період відсутності послуги плата за гарячу воду нараховуватися не буде, та звертаються до споживачів з проханням "із розумінням поставитися до тимчасових незручностей".

"Сьогодні ми робимо усе можливе для стабільного проходження наступного опалювального сезону, якісне та безперебійне теплопостачання в домівки наших споживачів", - запевняють на ТЕЦ.

Нагадаємо, що спочатку повідомлялося, що КП "Київтеплоенерго" як оператором зовнішніх інженерних мереж з 10 по 24 травня буде проводити гідравлічні випробування теплових мереж по зоні надання послуг "Євро-Реконструкції", під час якого у споживачів не буде гарячої води.

24 травня було оголошено про продовження цих випробувань до 31 травня, після завершення цього терміну - про продовження робіт до 10 червня, а 10 червня - про їх продовження до 17 червня.

Як зазначається на сайті Дарницької ТЕЦ, вона займається опаленням 4,5 мільйона квадратних метрів житла у 1036 будинках в Дніпровському та Дарницькому районах столиці.