Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует, несмотря на рост потребления, – "Укрэнерго"

В Украине по состоянию на утро 27 февраля растет потребление электроэнергии, однако дефицита мощности в энергосистеме нет. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook.

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В компании отметили, что потребление постепенно растет до уровня рабочего дня.

"В энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии приближается к нулю", – говорится в сообщении.

Также в "Укрэнерго" сообщили, что во всех регионах, кроме Одесской области, сетевые ограничения отсутствуют. На энергообъектах, которые ранее повредили атаки россиян, продолжаются ремонтные работы по восстановлению их функционала и повышению надежности передачи электроэнергии.

Напомним, что почти все районы Одессы и Одесский район 27 февраля временно остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии. В этой связи городской электротранспорт Одессы временно приостановил работу.