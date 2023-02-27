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Енергетика
Дата публікації

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, попри зростання споживання, – "Укренерго"

Електроенергія, лінія електропередачі
Лінія електропередачі. Фото: Pexels / Pixabay

В Україні станом на ранок 27 лютого зростає споживання електроенергії, однак дефіциту потужності в енергосистемі немає. Про це повідомила пресслужба "Укренерго" в Facebook.

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У компанії зазначили, що споживання поступово зростає до рівня робочого дня.

"В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля", – йдеться в повідомленні.

Також в "Укренерго" повдіомили, що в усіх регіонах, крім Одещини, мережеві обмеження відсутні. На енергооб’єктах, які раніше пошкодили атаки росіян, тривають ремонтні роботи для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії.

Нагадаємо, що майже всі райони Одеси та Одеський район 27 лютого тимчасово залишилися без світла через аварійне відключення високовольтної лінії. У зв’язку з цим міський електротранспорт Одеси тимчасово призупинив роботу.