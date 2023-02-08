Экс-чиновника "Энергоатома" подозревают в махинациях с продажей электроэнергии

Бывший чиновник национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом" подозревается в причинении государственному предприятию ущерба на почти 94 миллиона гривен.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"7 февраля 2023 года при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему генеральному директору обособленного подразделения "Энергоатом-Трейдинг" ГП "НАЭК" Энергоатом". Ему инкриминировано злоупотребление служебным положением, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый сегодня занимает руководящий пост в одном из филиалов "Укрзализныци".

Следствием установлено, что в сентябре 2020 года чиновник "Энергоатома" обеспечил победителю аукциона по продаже электрической энергии реализацию всего объема электроэнергии по сниженной стоимости - 1 120 грн за 1 МВт.ч., дискриминировав при этом других участников аукциона, а это более 30 компаний, которые были лишены возможности приобрести нужные им объемы электроэнергии по большей цене.

"Продажа электрической энергии объемом 1 465 000 МВт.ч. указанным способом нанес государственному предприятию ущерб на общую сумму 93,76 млн грн", - подчеркнули в САП.

Напомним, НАБУ и САП сообщили бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн. грн.