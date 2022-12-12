ЕС может столкнуться с дефицитом газа в 2023 году

ЕС может столкнуться с дефицитом газа в 27 млрд кубометров в 2023 году при общем потреблении в 2021 году в 412 млрд кубометров.

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Европейский Союз достаточно газа на зиму, но может столкнуться с его дефицитом в следующем году, если Россия продолжит сокращать поставки.

Об этом заявило Международное энергетическое агентство (МЭА), призывая правительства действовать оперативно для экономии энергии и расширения возобновляемых источников, передает Reuters.

Несмотря на то, что Россия в этом году сократила поставки газа, Европе удалось предотвратить серьезный дефицит и начать зиму с переполненными резервуарами для хранения газа – частично благодаря чрезвычайным мерам ЕС по заполнению хранилищ, а также благоприятной погоды и высоким ценам на газ, снизившие спрос.

Однако следующий год может стать еще более тяжелым испытанием, чем энергетический кризис, который в этом году поднял счета за топливо для европейских домохозяйств и заставил промышленность временно закрыть во избежание разрушительных расходов на газ.

Если Россия сократит небольшую долю газа, которую она все еще поставляет в Европу, а спрос на газ в Китае восстановится от низких значений, вызванных карантином COVID-19, ЕС может столкнуться с дефицитом газа в 27 млрд кубометров в 2023 году. Общее потребление газа в ЕС в 2021 году составило 412 млрд кубометров.

Напомним, что группа из 12 стран ЕС выступает за понижение максимальной цены на газ.