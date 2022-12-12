ЄС може зіткнутися з дефіцитом газу у 2023 році

ЄС може зіткнутися з дефіцитом газу в 27 мільярдів кубометрів у 2023 році при загальному споживанні у 2021 році в 412 млрд кубометрів.

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Європейський Союз має достатньо газу на зиму, але може зіткнутися з його дефіцитом наступного року, якщо Росія продовжить скорочувати поставки.

Про це заявило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), закликаючи уряди діяти швидше для економії енергії та розширення відновлюваних джерел, передає Reuters.

Незважаючи на те, що Росія цього року скоротила поставки газу, Європі вдалося запобігти серйозному дефіциту та розпочати зиму з переповненими резервуарами для зберігання газу – частково завдяки надзвичайним заходам ЄС із заповнення сховищ, а також сприятливої погоди та високих цін на газ, які знизили попит.

Однак наступний рік може стати ще більш важким випробуванням, ніж енергетична криза, яка цього року підняла рахунки за пальне для європейських домогосподарств і змусила промисловість тимчасово закрити, щоб уникнути руйнівних витрат на газ.

Якщо Росія скоротить ту невелику частку газу, яку вона все ще постачає в Європу, а попит на газ у Китаї відновиться від низьких значень, спричинених карантином COVID-19, ЄС може зіткнутися з дефіцитом газу в 27 млрд кубометрів у 2023 році. Загальне споживання газу в ЄС у 2021 році становило 412 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що група з 12 країн ЄС виступає за зниження максимальної ціни на газ.