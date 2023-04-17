Еще больше санкций: Германия хочет принять меры против атомной энергетики России

Германия настаивает на том, чтобы Европейский союз включил гражданский ядерный сектор в новый пакет санкций против России.

Об этом сообщает Reuters.

В феврале ЕС одобрил 10-й пакет санкций против России в годовщину вторжения Москвы в Украину, но торговля с российской атомной энергетикой не была напрямую затронута. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что тот факт, что у ядерного сектора все еще есть преференции в санкциях, не может быть оправдан.

"Ядерные технологии являются чрезвычайно чувствительной сферой. Здесь больше не может быть business as usual , - сказал Хабек.

Министерство заявило, что включение ядерного сектора в следующий пакет санкций займет некоторое время, но отметило, что такие меры должны быть внедрены в течение переходного периода.

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) сохранят предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов США за баррель, несмотря на рост мировых цен на сырую нефть и призывы некоторых стран снизить максимальную цену, чтобы ограничить доходы Кремля.