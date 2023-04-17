Ще більше санкцій: Німеччина хоче вжити заходів проти атомної енергетики Росії

Німеччина наполягає на тому, щоб Європейський союз включив цивільний ядерний сектор до нового пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

У лютому ЄС схвалив 10-й пакет санкцій проти Росії в річницю вторгнення Москви в Україну, але торгівля з російською атомною енергетикою не була безпосередньо зачеплена. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що той факт, що ядерний сектор все ще має преференції в санкціях, не може бути виправданий.

"Ядерні технології є надзвичайно чутливою сферою. Тут більше не може бути business as usual, - сказав Хабек.

Міністерство заявило, що включення ядерного сектору в наступний пакет санкцій займе певний час, але зазначило, що такі заходи мають бути впроваджені протягом перехідного періоду.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) збережуть граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель, незважаючи на зростання світових цін на сиру нафту та заклики деяких країн знизити максимальну ціну, щоб обмежити доходи Кремля.