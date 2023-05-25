Есть определенный дефицит: Кудрицкий рассказал о состоянии энергосистемы Украины

На сегодняшний день в энергосистеме Украины наблюдается определенный дефицит электроэнергии, но об отключении потребителей пока речь не идет.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, у "Укрэнерго" есть все необходимые инструменты, чтобы не применять такие крайние меры, как отключение промышленных или бытовых потребителей от электроснабжения.

Одним из них есть ограничение экспорта электроэнергии в Европу, чтобы гарантировать украинским потребителям достаточный объем электроэнергии.

"Сейчас и в ближайшее время мы способны покрыть дополнительную нагрузку от кондиционеров, включаемых гражданами в теплую погоду", - сказал Кудрицкий.

Что касается ситуации с возможным отключением электричества летом, то "Укрэнерго" будет внимательно следить за ситуацией и если оно ухудшится, то Украина сможет импортировать электричество из стран Европы.

Кудрицкий подчеркнул, что если дефицит будет значительным, то, кроме импорта электричества, "Укрэнерго" проведет включение дополнительных объемов генерации на природном газе.

По его словам, из-за значительных повреждений украинской энергосистемы и вывода определенных бловиков в ремонт, генерация электроэнергии летом будет ограничена.

Напомним, Кудрицкий рассказал, что после пересмотра баланса энергосистемы, который состоится на следующей неделе, Украина, возможно, сможет возобновить экспорт электроэнергии.