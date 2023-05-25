Є певний дефіцит: Кудрицький розповів про стан енергосистеми України

На сьогоднішній день в енергосистемі України спостерігається певний дефіцит електроенергії, але про відключення споживачів поки не йдеться.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, в "Укренерго" є всі необхідні інструменти, щоб не застосовувати такі крайні заходи, як відключення промислових чи побутових споживачів від електропостачання.

Одним з них є обмеження експорту електроенерії до Європи, щоб гарантувати українським споживачам достатній обсяг електроенергії.

"Зараз і найближчим часом ми здатні покрити додаткове навантаження від кондиціонерів, які вмикають громадяни у теплу погоду", - сказав Кудрицький.

Що стосується ситуації з можливим відключенням електрики влітку, то "Укренерго" буде уважно слідкувати за ситуацією і якщо вона погіршиться, то Україна зможе імпортувати електрику з країн Європи

Кудрицький наголосив, що якщо дефіцит буде значним, то окрім імпорту електрики, "Укренерго" проведе включення додаткових обсягів генерації на природному газі.

За його словами, через значні пошкодження української енергосистеми і виведення певних бловік у ремонт, генерація електроенергії влітку буде обмеженою.

Нагадаємо, Кудрицький розповів, що після перегляду балансу енергосистеми, який відбудеться наступного тижня Україна, можливо, зможе відновити експорт електроенергії.