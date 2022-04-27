Финляндия отказалась оплачивать России газ в рублях

В соответствии с решением Еврокомиссии Финляндия не станет проводить расчеты за газ из РФ в рублях. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на платежи в рублях", — заявила финский министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен.

Она расценила такое требование как шантаж и геополитические амбиции.

Правительства Финляндии уже уведомила о решении энергетическую компании Gasum, владеющую контрактом на поставку газа из России.

По словам министра, газовые компании должны самостоятельно изучить контракты на предмет соответствия отказу в оплате за рубли.

"Цель — избавиться от всех платежей в Россию, чтобы мы не использовали их для финансирования военного фонда Путина. Было бы нежелательно оказаться в ситуации, когда нам придется платить за нарушение контракта", — сказала Туппурайнен.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна стала независимой от поставок российского газа.

При этом российский "Газпром" сообщил нефтегазовой компании Польши PGNiG, что собирается полностью остановить поставки газа с 27 апреля, поскольку PGNiG отказалась платить за топливо в рублях.