Фінляндія відмовилася оплачувати Росії газ у рублях

Відповідно до рішення Єврокомісії Фінляндія не проводитиме розрахунки за газ із РФ у рублях. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

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"Ми ухвалили рішення в урядовому комітеті з економічної політики, що Фінляндія не погодиться на платежі в рублях", - заявила фінський міністр з європейських справ та корпоративного управління Тітті Туппурайнен.

Вона розцінила таку вимогу як шантаж та геополітичні амбіції.

Уряд Фінляндії вже повідомив про рішення енергетичну компанію Gasum, яка володіє контрактом на постачання газу з Росії.

За словами міністра, газові компанії повинні самостійно вивчити контракти щодо відповідності відмові в оплаті за рублі.

"Метою є позбутися всіх платежів до Росії, щоб ми не використали їх для фінансування військового фонду Путіна. Було б небажано опинитися в ситуації, коли нам доведеться платити за порушення контракту", - сказала Туппурайнен.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна стала незалежною від постачання російського газу.

При цьому російський "Газпром" повідомив нафтогазову компанію Польщі PGNiG, що збирається повністю зупинити постачання газу з 27 квітня, оскільки PGNiG відмовилася платити за паливо в рублях.