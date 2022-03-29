"Гарпок" провел первый с начала войны "зеленый" аукцион. Было продано электроэнергии на 233,7 млн гривен

Государственное предприятие “Гарантированный покупатель” 28 марта провел первый с начала российского вторжения аукцион по продажи "зеленой" электроэнергии. Об этом сообщается на сайте предприятия.

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"Торги прошли 28 марта Украинской энергетической бирже в рамках 2-х аукционов по продаже чистой энергии из разных источников. Оба аукциона предлагали электроэнергию с поставкой в ​​апреле 2022 года", - сказано в сообщении.

Первый аукцион состоялся в 9:00, в ходе торгов было реализовано 95% выставленного на продажу объема электрической энергии.

Всего было выставлено 28 800 МВт-ч электроэнергии, а продано – 27 360 МВт-ч. Средневзвешенная цена продажи – 1 922,73 грн./МВ-т-час (цены указаны без НДС). Самой дорогой оказалась электрическая энергия, производимая из энергии солнца – 2 145 грн/МВ-т-час, самой дешевой – с использованием гидроэнергии, произведенной только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями – 1860,40 грн/МВ-т-час.

Второй аукцион состоялся в 14.00, на нем реализовано только на 31% товара, но и предложен гораздо больший объем электрической энергии, чем на первом. Выставлено на продажу 270 тыс МВт-час, из них реализовано 84 тысяч МВт-час по средневзвешенной цене 2 156,4 грн/МВт-час.

Период снабжения также апрель 2022 года. "Гарантированный покупатель" выставил на продажу блочные заявки для дневных часов суток (08-23, 09-18, 10-17, 11-16 и 12-15 часов).

"Важно, что в это сложное время – военное положение в стране – рынок электроэнергии функционирует, есть спрос, даже несмотря на то, что больше предложений, наблюдается поддержка отрасли ВИЭ со стороны покупателей...на фоне существенного снижения платежей в энергетике, "зеленые аукционы" сегодня позволяют продолжить оплаты электроэнергии, поставленной солнечными, ветровыми, гидроэлектростанциями, предприятиями биоэнергетики", — отмечается в сообщении.

Средства, полученные по итогам аукционов, будут направлены производителям электрической энергии из возобновляемых источников, что окажет положительное влияние на стабилизацию ситуации в энергетике Украины.

Напомним, накануне начала полномасштабной войны с Россией "ГарПок” продало компаниям из орбиты Рината Ахметова и Игоря Коломойского 205 тысяч МВт-ч электроэнергии на общую сумму 444 млн гривен.

Напомним также, 13 ноября 2021 года с должности главы "ГарПока" был уволен Константин Петриковец после того, как 12 ноября "ГарПок" перечислил из 19,3 млрд грн, полученных от "Укрэнерго", на счета 960 производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Именно эту причину назвал сам Петриковец, заявивший об отказе выполнять незаконные указания правительства отсрочить эти выплаты и составить график расчетов с ними, в то время как закон предусматривает пропорциональный подход ко всем энергопроизводителям. Он также заявил о готовности предоставить правоохранителям доказательства такого давления со стороны Кабмина.

Министерство энергетики и Кабмин объяснили решение непрофессионализмом и возможным нанесением ущерба государству во время нахождения Петриковца в должности главы "ГарПока".

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус ("Слуга народа") также рассказал, что предприятие в этот период было участником ценовых сговоров на проводимых им аукционах по продаже электроэнергии.

16 ноября "ГарПок" заявил, что из ранее замороженных в Ощадбанке 16,27 млн грн были направлены производителям "зеленой" электроэнергии, а остаток в размере 3,04 млрд грн, по просьбе Улиды, был возвращен на счета госпредприятия.

Однако выяснилось, что эти 3,04 млрд грн предназначались компании Рината Ахметова "ДТЭК ВИЭ". Та жестко отреагировала на такое решение, заявив о ручном вмешательстве в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам и о намерении добиваться своего в судах, в том числе международных.