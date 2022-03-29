"Гарпок" провів перший із початку війни "зелений" аукціон. Було продано електроенергії на 233,7 млн гривень

Державне підприємство "Гарантований покупець" 28 березня провів перший з початку російського вторгнення аукціон із продажу "зеленої" електроенергії. Про це повідомляє сайт підприємства.

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"Торги пройшли 28 березня Українській енергетичній біржі в рамках 2-х аукціонів із продажу чистої енергії з різних джерел. Обидва аукціони пропонували електроенергію з постачанням у квітні 2022 року", - сказано у повідомленні.

Перший аукціон відбувся о 9:00, під час торгів було реалізовано 95% виставленого на продаж обсягу електричної енергії.

Усього було виставлено 28 800 МВт-год електроенергії, а продано – 27 360 МВт-год. Середньозважена ціна продажу – 1 922,73 грн/МВ-т-година (ціни вказані без ПДВ). Найдорожчою виявилася електрична енергія, що виробляється з енергії сонця – 2 145 грн/МВ-т-година, найдешевшою – з використанням гідроенергії, виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями – 1860,40 грн/МВ-т-година.

Другий аукціон відбувся о 14.00, на ньому реалізовано лише на 31% товару, але й запропоновано набагато більший обсяг електричної енергії, ніж на першому. Виставлено на продаж 270 тис. МВт-годину, з них реалізовано 84 тисячі МВт-годину за середньозваженою ціною 2 156,4 грн/МВт-годину.

Період постачання також квітень 2022 року. "Гарантований покупець" виставив на продаж блокові заявки для денних годин доби (08-23, 09-18, 10-17, 11-16 та 12-15 годин).

"Важливо, що в цей складний час - воєнний стан у країні - ринок електроенергії функціонує, є попит, навіть попри те, що більше пропозицій, спостерігається підтримка галузі ВІЕ з боку покупців... на тлі суттєвого зниження платежів в енергетиці, "зелені аукціони "сьогодні дозволяють продовжити оплати електроенергії, поставленої сонячними, вітровими, гідроелектростанціями, підприємствами біоенергетики", - зазначається у повідомленні.

Кошти, отримані за підсумками аукціонів, будуть направлені виробникам електричної енергії з відновлюваних джерел, що позитивно вплине на стабілізацію ситуації в енергетиці України.

Нагадаємо, напередодні початку повномасштабної війни з Росією "ГарПок" продало компаніям з орбіти Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського 205 тисяч МВт-год електроенергії на загальну суму 444 млн гривень.

Нагадаємо також, 13 листопада 2021 року з посади голови "ГарПоку" було звільнено Костянтина Петриківця після того, як 12 листопада "ГарПок" перерахував з 19,3 млрд грн, отриманих від "Укренерго", на рахунки 960 виробників електроенергії за "зеленим" тарифом.

Саме цю причину назвав сам Петриковець, який заявив про відмову виконувати незаконні вказівки уряду відстрочити ці виплати та скласти графік розрахунків із ними, тоді як закон передбачає пропорційний підхід до всіх енерговиробників. Він також заявив про готовність надати правоохоронцям докази такого тиску з боку Кабміну.

Міністерство енергетики та Кабмін пояснили рішення непрофесіоналізмом та можливим завданням збитків державі під час перебування Петриківця на посаді голови "ГарПоку".

Голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ("Слуга народу") також розповів, що підприємство у цей період було учасником цінових змов на аукціонах з продажу електроенергії.

16 листопада "ГарПок" заявив, що із раніше заморожених в Ощадбанку 16,27 млн грн були направлені виробникам "зеленої" електроенергії, а залишок у розмірі 3,04 млрд грн, на прохання Уліди, повернули на рахунки держпідприємства.

Проте з'ясувалося, що ці 3,04 млрд грн призначалися компанії Ріната Ахметова "ДТЕК ВІЕ". Та жорстко відреагувала на таке рішення, заявивши про ручне втручання у розподіл європейського цільового кредиту на погашення боргів "зеленим" інвесторам та про намір добиватися свого в судах, зокрема міжнародних.