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Гендиректор МАГАТЭ едет в Россию для обсуждения ситуации на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит 5 апреля Калининград, чтобы обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает Reuters.
Гросси посетил станцию на украинской территории, контролируемой Россией, на прошлой неделе. Он заявил, что ситуация усугубилась, а военная активность вокруг объекта усилилась в последние месяцы.
Гендиректор МАГАТЭ и несколько национальных лидеров неоднократно предупреждали, что нападения на станцию могут повлечь за собой катастрофу, подобную Чернобыльской. Киев обвинил Россию в использовании объекта в качестве оружейного состава.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российские информационные агентства ранее сообщали, что Гросси посетит Москву, чтобы обсудить вопросы Запорожья, ссылаясь на высокопоставленного дипломата.
Напомним, ранее Рафаэль Гросси заявил, что количество войск в районе временно оккупированной Запорожской АЭС значительно увеличилось, поэтому ее невозможно защитить.