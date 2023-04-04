Гендиректор МАГАТЭ едет в Россию для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит 5 апреля Калининград, чтобы обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Reuters.

Гросси посетил станцию на украинской территории, контролируемой Россией, на прошлой неделе. Он заявил, что ситуация усугубилась, а военная активность вокруг объекта усилилась в последние месяцы.

Гендиректор МАГАТЭ и несколько национальных лидеров неоднократно предупреждали, что нападения на станцию могут повлечь за собой катастрофу, подобную Чернобыльской. Киев обвинил Россию в использовании объекта в качестве оружейного состава.

Российские информационные агентства ранее сообщали, что Гросси посетит Москву, чтобы обсудить вопросы Запорожья, ссылаясь на высокопоставленного дипломата.

Напомним, ранее Рафаэль Гросси заявил, что количество войск в районе временно оккупированной Запорожской АЭС значительно увеличилось, поэтому ее невозможно защитить.