Гендиректор МАГАТЕ їде в Росію для обговорення ситуації на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає 5 квітня Калінінград, щоб обговорити безпеку Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Reuters.

Гроссі відвідав станцію на українській території, контрольованій Росією, минулого тижня. Він заявив, що ситуація погіршилася, а військова активність навколо об'єкта посилилася в останні місяці.

Гендиректор МАГАТЕ і кілька національних лідерів неодноразово попереджали, що напади на станцію можуть спричинити катастрофу, подібну до Чорнобильської. Київ звинуватив Росію у використанні об'єкта як складу зброї.

Російські інформаційні агентства раніше повідомляли, що Гросі відвідає Москву, щоб обговорити питання Запоріжжя, посилаючись на високопоставленого дипломата.

Нагадаємо, раніше Рафаель Гроссі заявив, що кількість військ у районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС значно збільшилася, тому наразі її неможливо захистити.