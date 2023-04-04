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Гендиректор МАГАТЕ їде в Росію для обговорення ситуації на ЗАЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відвідає 5 квітня Калінінград, щоб обговорити безпеку Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє Reuters.
Гроссі відвідав станцію на українській території, контрольованій Росією, минулого тижня. Він заявив, що ситуація погіршилася, а військова активність навколо об'єкта посилилася в останні місяці.
Гендиректор МАГАТЕ і кілька національних лідерів неодноразово попереджали, що напади на станцію можуть спричинити катастрофу, подібну до Чорнобильської. Київ звинуватив Росію у використанні об'єкта як складу зброї.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Російські інформаційні агентства раніше повідомляли, що Гросі відвідає Москву, щоб обговорити питання Запоріжжя, посилаючись на високопоставленого дипломата.
Нагадаємо, раніше Рафаель Гроссі заявив, що кількість військ у районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС значно збільшилася, тому наразі її неможливо захистити.