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Энергетика
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Генерация электроэнергии выросла, но в двух областях возможны отключения – Минэнерго

энергетика, Галущенко, отключение света
Генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей. Фото: ГП "НАЭК "Энергоатом"

В понедельник генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей по всей стране, но в двух областях все же возможны отключения света.

Доступные резервы мощности увеличились из-за завершенных плановых ремонтов на энергоблоках ТЭС, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Несмотря на это, в Житомирской и Киевской области продолжаются ремонты сетевой инфраструктуры, поэтому в этих областях возможны ограничения электроснабжения.

Также энергетикам удалось возобновить электроснабжение около 15 тысяч абонентов Донецкой области в пострадавших от российских обстрелов районах.

Напомним, в рамках программы "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность построения 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет.