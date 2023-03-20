Генерация электроэнергии выросла, но в двух областях возможны отключения – Минэнерго

В понедельник генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей по всей стране, но в двух областях все же возможны отключения света.

Доступные резервы мощности увеличились из-за завершенных плановых ремонтов на энергоблоках ТЭС, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Несмотря на это, в Житомирской и Киевской области продолжаются ремонты сетевой инфраструктуры, поэтому в этих областях возможны ограничения электроснабжения.

Также энергетикам удалось возобновить электроснабжение около 15 тысяч абонентов Донецкой области в пострадавших от российских обстрелов районах.

Напомним, в рамках программы "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность построения 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет.