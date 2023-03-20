Генерація електроенергії зросла, але в двох областях можливі відключення – Міненерго

У понеділок генерація електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів по всій країні, але в двох областях можливі відключення світла.

Доступні резерви потужності збільшилися через завершені планові ремонти на енергоблоках ТЕС, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Попри це, на Житомирщині та Київщині тривають ремонти мережевої інфраструктури, тому у цих областях можливі обмеження електропостачання.

Також енергетикам вдалося відновити електропостачання близько 15 тисячам абонентів Донецької області у постраждалих від російських обстрілів районах.

Нагадаємо, в межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови 20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.