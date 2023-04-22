Германия откроет LNG-терминал на инфраструктуре "Северного потока"

Германия хочет открыть к началу 2024 года терминал по приему сжиженного природного газа, связанный с инфраструктурой российского газопровода "Северный поток".

Об этом пишет Bloomberg.

В ходе закрытого заседания с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком официальные лица обсудили этот план.

"С весны 2024 года трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Лубмине", - сказал Хабек, имея в виду точку соединения на материковой части страны, где заканчиваются неработающие линии "Северного потока".

Германия в значительной степени полагается на сжиженный природный газ, чтобы восполнить пробел в энергоснабжении, особенно из-за закрытия последних атомных электростанций. Она открыла три плавучих LNG- терминала, и ожидается, что их будет еще больше. Однако эти планы натолкнулись на протесты со стороны местных групп из-за экологических проблем.

Правительство приобрело неработающие трубы, принадлежавшие трубопроводу "Северный поток-2", для строительства терминала у острова Рюген, сообщило 21 апреля Министерство экономики. 22 апреля спикер министерства заявила, что не может подтвердить комментарии Хабека относительно сроков, но добавила, что и канцлер, и Хабек отметили необходимость срочных действий.

Напомним, немецкие страховые компании Allianz и Munich Re восстановили покрытие для поврежденного газопровода "Северный поток - 1". Возобновленный страховой полис покрывает повреждение трубопровода и проблемы с перебоями в работе. Наличие его облегчит любые ремонтные работы, необходимые для возобновления поставок по газопроводу. В то же время страхование противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с РФ, но источники агентства утверждают, что германское правительство не возражало против возобновления покрытия.