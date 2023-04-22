Німеччина відкриє LNG-термінал на інфраструктурі "Північного потоку"

Німеччина прагне відкрити до початку 2024 року термінал з прийому зрідженого природного газу, пов'язаний з інфраструктурою російського газопроводу "Північний потік".

Про це пише Bloomberg.

Під час закритого засідання з канцлером Олафом Шольцем і міністром економіки Робертом Хабеком офіційні особи обговорили цей план.

"З весни 2024 року трубопровід буде підключений до існуючої газової інфраструктури в Лубміні", - сказав Хабек, маючи на увазі точку з'єднання на материковій частині країни, де закінчуються непрацюючі лінії "Північного потоку".

Німеччина значною мірою покладається на зріджений природний газ, щоб заповнити прогалину в енергопостачанні, особливо через закриття цього місяця останніх атомних електростанцій. Вона відкрила три плавучі LNG-термінали, і очікується, що їх буде ще більше. Однак ці плани наштовхнулися на протести з боку місцевих груп через екологічні проблеми.

Уряд придбав непрацюючі труби, що належали трубопроводу "Північний потік-2", для будівництва терміналу біля острова Рюген, повідомило 21 квітня Міністерство економіки. 22 квітня речниця міністерства заявила, що не може підтвердити коментарі Хабека щодо термінів, але додала, що і канцлер, і Хабек наголосили на необхідності термінових дій.

Нагадаємо, німецькі страхові компанії Allianz і Munich Re відновили покриття для пошкодженого газопроводу “Північний потік – 1”. Відновлений страховий поліс покриває пошкодження трубопроводу та проблеми з перебоями в роботі. Наявність його полегшить будь-які ремонтні роботи, необхідні для відновлення поставок газопроводом. Водночас страхування суперечить публічній позиції Німеччини щодо розриву зв'язків з РФ, але джерела агентства стверджують, що німецький уряд не заперечував проти відновлення покриття.