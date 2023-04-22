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Німеччина відкриє LNG-термінал на інфраструктурі "Північного потоку"
Німеччина прагне відкрити до початку 2024 року термінал з прийому зрідженого природного газу, пов'язаний з інфраструктурою російського газопроводу "Північний потік".
Про це пише Bloomberg.
Під час закритого засідання з канцлером Олафом Шольцем і міністром економіки Робертом Хабеком офіційні особи обговорили цей план.
"З весни 2024 року трубопровід буде підключений до існуючої газової інфраструктури в Лубміні", - сказав Хабек, маючи на увазі точку з'єднання на материковій частині країни, де закінчуються непрацюючі лінії "Північного потоку".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Німеччина значною мірою покладається на зріджений природний газ, щоб заповнити прогалину в енергопостачанні, особливо через закриття цього місяця останніх атомних електростанцій. Вона відкрила три плавучі LNG-термінали, і очікується, що їх буде ще більше. Однак ці плани наштовхнулися на протести з боку місцевих груп через екологічні проблеми.
Уряд придбав непрацюючі труби, що належали трубопроводу "Північний потік-2", для будівництва терміналу біля острова Рюген, повідомило 21 квітня Міністерство економіки. 22 квітня речниця міністерства заявила, що не може підтвердити коментарі Хабека щодо термінів, але додала, що і канцлер, і Хабек наголосили на необхідності термінових дій.
Нагадаємо, німецькі страхові компанії Allianz і Munich Re відновили покриття для пошкодженого газопроводу “Північний потік – 1”. Відновлений страховий поліс покриває пошкодження трубопроводу та проблеми з перебоями в роботі. Наявність його полегшить будь-які ремонтні роботи, необхідні для відновлення поставок газопроводом. Водночас страхування суперечить публічній позиції Німеччини щодо розриву зв'язків з РФ, але джерела агентства стверджують, що німецький уряд не заперечував проти відновлення покриття.