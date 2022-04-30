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Германия поддержала отказ Евросоюза от российского урана, — СМИ
Европейский союз может отказаться от российского урана, поскольку Германия поддерживает введение санкций против РФ в области атомной энергетики.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои дипломатические источники в ЕС.
В частности, Германия пообещала свою поддержку в вопросе введения санкций на импорт урана из России и других отраслей гражданской ядерной промышленности в ответ на его вторжение в Украину.
«В среду посол Германии объявил о новой позиции Берлина, сказав, что они не только чувствуют себя нормально по вопросу нефтяных санкций, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти скорее простого ограничения цены, а также согласны с запретом российского урана», – отметил евродипломат в комментарии изданию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вопрос обсуждался на этой минувшей неделе во время встречи с послами ЕС и Еврокомиссией. Инициаторами санкций выступили Польша и страны Балтии. Такой шаг может повлиять на поставку урана, являющегося топливом для блоков, построенных ранее РФ, а также на новые ядерные проекты, которыми руководит российская дочерняя компания «Росатома» в Западной Европе, базирующаяся в Париже.
Напомним, ранее западная пресса сообщала, что война в Украине вызвала интерес стран ЕС к строительству новых и продлению срока службы старых атомных электростанций, чтобы освободиться от зависимости от российских нефти и газа.