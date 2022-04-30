Німеччина підтримала відмову Євросоюзу від російського урану, — ЗМІ

Європейський союз може відмовитись від російського урану, оскільки Німеччина підтримує введення санкцій проти РФ у галузі атомної енергетики.

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Про це повідомляє видання Politico із посиланням на свої дипломатичні джерела в ЄС.

Зокрема, Німеччина пообіцяла свою підтримку щодо введення санкцій на імпорт урану з Росії та інших галузей цивільної ядерної промисловості у відповідь на його вторгнення в Україну.

«У середу посол Німеччини оголосив про нову позицію Берліна, сказавши, що вони не лише почуваються нормально з питання нафтових санкцій, а й активно підтримують поетапну відмову від нафти швидше за простого обмеження ціни, а також згодні із забороною російського урану», – зазначив євродипломат. у коментарі виданню.

Питання обговорювалося цього тижня під час зустрічі з послами ЄС та Єврокомісією. Ініціаторами санкцій виступили Польща та країни Балтії. Такий крок може вплинути на постачання урану, що є паливом для блоків, побудованих раніше РФ, а також нові ядерні проекти, якими керує російська дочірня компанія «Росатома» в Західній Європі, що базується в Парижі.

Нагадаємо, раніше західна преса повідомляла, що війна в Україні викликала інтерес країн ЄС до будівництва нових та продовження терміну служби старих атомних електростанцій, щоб звільнитися від залежності від російських нафти та газу.