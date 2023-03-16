Горючее в Украине подешевело: какие цены на заправках сейчас

Розничные цены на горючее в Украине продолжают снижаться. В частности, с 15 по 16 марта дизтопливо в среднем подешевело на 36 коп./л – до 48,25 грн/литр. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что сети Shell, Socar, KLO, UPG, "Укр-Петроль", Ovis снизили стоимость дизтоплива на 1 грн/л, а сеть "Маркет" – на 2 грн/литра.

В то же время "Укрнефть", Chipo, Mango, ZOG и "БРСМ-Нефть" снизили цену на ГП на 50-85 коп./литр.

Цена бензина А-95 и А-95+ больше всего (на 1 грн/л) упала на заправках KLO, BVS и "Маркет".

Так выглядит изменение розничной стоимости литра горючего на украинских АЗС с 15 по 16 марта 2023 года. Фото: скриншот / Enkorr

Напомним, что в настоящее время топливный рынок в Украине остается профицитным, а спрос слабым. Но вырастет ли стоимость горючего в связи со стартом посевной кампании – читайте в материале delo.ua.