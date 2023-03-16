Пальне в Україні здешевшало: які ціни на заправках зараз

Роздрібні ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися. Зокрема, з 15 по 16 березня дизпаливо в середньому здешевшало на 36 коп./л – до 48,25 грн/літр. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що мережі Shell, Socar, KLO, UPG, "Укр-Петроль", Ovis зменшили вартість дизпалива на 1 грн/л, а мережа "Маркет" – на 2 грн/літри.

Водночас "Укрнафта", Chipo, Mango, ZOG й "БРСМ-Нафта" зменшили ціну на ДП на 50-85 коп./літр.

Ціна бензину А-95 та А-95+ найбільше (на 1 грн/л) впала на заправках KLO, BVS і "Маркет".

Так виглядає зміна роздрібної вартості літра пального на українських АЗС з 15 по 16 березня 2023. Фото: скриншот / Enkorr

Нагадаємо, що наразі паливний ринок в Україні залишається профіцитним, а попит слабким. Та чи зросте вартість пального у звʼязку зі стартом посівної кампанії – читайте в матеріалі delo.ua.