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Графики не работают: В Киеве и 7 областях вводят аварийные отключения света
В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях 5 ноября введены графики аварийных отключений электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Сегодня, 5 ноября, утром страна потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни – четверг и пятницу. Из-за этого, к сожалению, графиков почасовых отключений для поддержки стабильной работы энергосистемы недостаточно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что действие графиков почасовых отключений в Киеве и семи областях временно приостановлено.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.
Напомним, утром в субботу, 5 ноября, были введены графики почасовых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Источник фото: depositphotos.com