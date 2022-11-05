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Графіки не працюють: У Києві та 7 областях вводять аварійні відключення світла
У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях 5 листопада введено графіки аварійних відключень електроенергії.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сьогодні, 5 листопада, зранку країна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні - четвер та п’ятницю. Через це, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дію графіків погодинних відключень у Києві та семи областях тимчасово припинено.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.
Нагадаємо, зранку у суботу, 5 листопада, ввели графіки погодинних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.
Джерело фото: depositphotos.com