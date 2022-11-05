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Енергетика
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Графіки не працюють: У Києві та 7 областях вводять аварійні відключення світла

Графіки не працюють: У Києві та 7 областях вводять аварійні відключення світла
Фото: Depositphotos

У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях 5 листопада введено графіки аварійних відключень електроенергії. 

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 5 листопада, зранку країна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні - четвер та п’ятницю. Через це, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дію графіків погодинних відключень у Києві та семи областях тимчасово припинено.

Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Нагадаємо, зранку у суботу, 5 листопада, ввели графіки погодинних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях.

  Джерело фото: depositphotos.com