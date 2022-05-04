Индия добивается скидок на российскую нефть — менее $70 за баррель

Индия одна из немногих оставшихся покупателей российской нефти, которая является ключевым источником дохода РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Индия пытается получить более существенные скидки на российскую нефть. Так, Индия настроена покупать российскую нефть по цене менее $70 за баррель при том, что энергоресурс сорта Brent сейчас стоит $108 за баррель. Об этом передает Bloomberg.

Согласно расчетам Bloomberg, государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы третьего по величине в мире импортера нефти купили более 40 миллионов баррелей российской нефти с момента вторжения РФ в Украину.

Это на 20% больше, чем поставки из России в Индию за весь 2021 год. Закупки могут выйти на стабильный уровень 15 млн баррелей, если Россия согласится с требованиями Индии.

Индия, которая импортирует более 85% своей нефти, является одним из немногих оставшихся покупателей российской нефти, которая является ключевым источником дохода РФ. При этом западные санкции не запрещают импорт российской нефти в Индию.

Сокращение европейского спроса оказывает серьезное давление на российскую нефтяную промышленность, поскольку добыча может упасть на целых 17% в этом году.

Напомним, что Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, отключить три крупных российских банка от SWIFT и запретить вещание в ЕС трех российских каналов.