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Индия добивается скидок на российскую нефть — менее $70 за баррель
Индия одна из немногих оставшихся покупателей российской нефти, которая является ключевым источником дохода РФ.
Индия пытается получить более существенные скидки на российскую нефть. Так, Индия настроена покупать российскую нефть по цене менее $70 за баррель при том, что энергоресурс сорта Brent сейчас стоит $108 за баррель. Об этом передает Bloomberg.
Согласно расчетам Bloomberg, государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы третьего по величине в мире импортера нефти купили более 40 миллионов баррелей российской нефти с момента вторжения РФ в Украину.
Это на 20% больше, чем поставки из России в Индию за весь 2021 год. Закупки могут выйти на стабильный уровень 15 млн баррелей, если Россия согласится с требованиями Индии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Индия, которая импортирует более 85% своей нефти, является одним из немногих оставшихся покупателей российской нефти, которая является ключевым источником дохода РФ. При этом западные санкции не запрещают импорт российской нефти в Индию.
Сокращение европейского спроса оказывает серьезное давление на российскую нефтяную промышленность, поскольку добыча может упасть на целых 17% в этом году.
Напомним, что Еврокомиссия в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти в ЕС, отключить три крупных российских банка от SWIFT и запретить вещание в ЕС трех российских каналов.