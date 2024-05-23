Из-за дождливой погоды почасовые графики отключений будут действовать по всей Украине

В связи с дождливой погодой и облачностью, ограничивающими работу солнечных электростанций, в энергосистеме Украины ожидается дефицит электроэнергии на протяжении целых суток.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность населения, не будет ограничиваться. Однако для других потребителей могут быть применены отключения при превышении определенных лимитов потребления электроэнергии.

Сообщается, что причина ограничения – дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет налицо дефицит электроэнергии.

Поэтому графики почасовых отключений будут применяться для промышленных и бытовых потребителей по всей территории государства с 00:00 до 24:00.

Диспетчерский центр каждый вечер будет доводить до сведения облэнерго разрешенные объемы потребления для каждого региона. Информация о возможных отключениях в течение суток будет обнародоваться в личных кабинетах потребителей, на сайтах областных энергоснабжающих компаний и их страницах в социальных сетях.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Он отметил, что государство продолжает снабжать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание - обеспечению автономного питания учебных заведений.