Через дощову погоду погодинні графіки відключень діятимуть по всій Україні

У зв'язку з дощовою погодою та хмарністю, які обмежують роботу сонячних електростанцій, в енергосистемі України очікується дефіцит електроенергії впродовж цілої доби.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення, не обмежуватиметься. Однак для інших споживачів можуть бути застосовані відключення у разі перевищення визначених лімітів споживання електроенергії.

Повідомляється, що причина обмеження - дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії.

Через це графіки погодинних відключень будуть застосовуватись для промислових та побутових споживачів по всій території держави з 00:00 до 24:00.

Диспетчерський центр щовечора доводитиме до відома обленерго дозволені обсяги споживання для кожного регіону. Інформація про можливі відключення протягом доби буде оприлюднюватись в особистих кабінетах споживачів, на сайтах обласних енергопостачальних компаній та їхніх сторінках у соціальних мережах.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.