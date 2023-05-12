Из-за вражеских обстрелов шесть областей частично обесточены - Минэнерго

По состоянию на 12 мая энергетическая система Украины работает стабильно. Однако в результате обстрелов была обесточена угольная шахта и часть потребителей на Донетчине.

Из-за повреждений сетей без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, сообщает Минэнерго.

Враг продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру, пытаясь сорвать подготовку к следующей зиме. Несмотря на это, энергетики продолжают возобновлять энергоснабжение. За сутки им удалось вернуть свет для 22,5 тысяч потребителей.

Большинство из них – это абоненты в Запорожской, Сумской и Донецкой областях.

10 мая энергетикам удалось вернуть свет для 9,5 тысяч потребителей. Подавляющее большинство из них – это абоненты в Донецкой и Херсонской областях.