ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Энергетика
Дата публикации

Из-за вражеских обстрелов шесть областей частично обесточены - Минэнерго

энергетическая система, свет
Из-за повреждений сетей без света остается часть потребителей. Фото: Рixabay

По состоянию на 12 мая энергетическая система Украины работает стабильно. Однако в результате обстрелов была обесточена угольная шахта и часть потребителей на Донетчине.

Из-за повреждений сетей без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, сообщает Минэнерго.

Враг продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру, пытаясь сорвать подготовку к следующей зиме. Несмотря на это, энергетики продолжают возобновлять энергоснабжение. За сутки им удалось вернуть свет для 22,5 тысяч потребителей.

Большинство из них – это абоненты в Запорожской, Сумской и Донецкой областях.

10 мая энергетикам удалось вернуть свет для 9,5 тысяч потребителей. Подавляющее большинство из них – это абоненты в Донецкой и Херсонской областях.

Автор:
Татьяна Гойденко