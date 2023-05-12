Через ворожі обстріли шість областей частково знеструмлені - Міненерго

Станом на 12 травня енергетична система Україна працює стабільно. Проте, внаслідок обстрілів було знеструмлено вугільну шахту та частину споживачів на Донеччині.

Через пошкодження мереж без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, повідомляє Міненерго.

Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру, намагаючись зірвати підготовку до наступної зими. Попри це енергетики продовжують відновлювати енергопостачання. За добу їм вдалося повернути світло для 22,5 тисячі споживачів.

Більшість із них – це абоненти у Запорізькій, Сумській та Донецькій областях.

10 травня енергетикам вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів. Переважна більшість із них - це абоненти в Донецькій та Херсонській областях.