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У Міненерго розповіли про стан енергосистеми: у 6 областях обмежене енергопостачання
Енергетична система станом на ранок 11 травня працює стабільно, проте через ворожі обстріли частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях залишаються без світла.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
Також внаслідок артилерійського обстрілу в Запорізькій області станом на ранок відключені від газопостачання 753 споживачі.
Попри складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювальні роботи. За добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Херсонській областях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру, намагаючись зірвати підготовку до наступної зими. Попри це енергетики продовжують відновлювати енергопостачання, ризикуючи життям та здоров’ям. Дякуємо їм за це", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Нагадаємо, за добу 9 травня енергетикам вдалося повернути світло для 8 тисяч абонентів у Запорізькій та Донецькій областях.
Фото: ua.depositphotos.com