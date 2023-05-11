У Міненерго розповіли про стан енергосистеми: у 6 областях обмежене енергопостачання

Енергетична система станом на ранок 11 травня працює стабільно, проте через ворожі обстріли частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях залишаються без світла.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Також внаслідок артилерійського обстрілу в Запорізькій області станом на ранок відключені від газопостачання 753 споживачі.

Попри складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювальні роботи. За добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Херсонській областях.

"Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру, намагаючись зірвати підготовку до наступної зими. Попри це енергетики продовжують відновлювати енергопостачання, ризикуючи життям та здоров’ям. Дякуємо їм за це", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, за добу 9 травня енергетикам вдалося повернути світло для 8 тисяч абонентів у Запорізькій та Донецькій областях.

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